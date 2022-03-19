«تصالحت مع رانيا يوسف وتزوجت سرًا بفنانة».. ملخص تصريحات محمد مختار

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دوت الخليج يرصد ملخص تصريحات محمد مختار

تصريحات محمد مختار

أوضح الفنان محمد مختار في لقائه التلفزيوني الأخير بعد غياب سنوات طويلة عن الأضواء والمناسبات الفنية، أنه لم يشعر بفرق عندما تزوج الفنانة نادية الجندي التي تكبره ورانيا يوسف التي تصغره.

وأشار إلى أن الاثنان يتمتعان بروح شبابية، وقال: “محستش بفرق بين الاتنين لأنهم بيمتازوا بالروح الشبابية وممارسة الرياضة.. ونادية الجندي كانت الحصان الرابح في أعمالنا الفنية المشتركة”.

طليق نادية الجندي ورانيا يوسف

وأكد المنتج محمد مختار طليق الفنانة نادية الجندي أنه لم يكن يمانع تعاونها مع منتجين آخرين، وأن الدور الوحيد الذي نجح لها بعيدا عنه كان من خلال فيلم "الخادمة"، وتابع قائلًا: "احنا كنا بنفصل الدور لنادية الجندي".

وقال محمد مختار في حواره التلفزيوني إنه لا يمانع التعاون مع منة شلبي وغادة عبد الرازق ورانيا يوسف في إنتاج أعمال لهن، معلقًا: “ليا الشرف اني انتج أعمال للتلاتة والدور هينادي صاحبه"، وكشف أنه أنفق تكاليف مرتفعة فى إنتاج أفلامه.

محمد مختار ورانيا يوسف

وفيما يخص علاقته بطليقته ووالدة ابنتيه الفنانة رانيا يوسف، لفت إلى أن العلاقة بينهما أصبحت أفضل، قائلًا: “بعد انفصالنا وزواجها كنت داعما لها ووقفت إلى جانبها، لكن لا أعرف سبب الخلافات التي حدثت بيننا فيما بعد، لكن أخيرا من عامين تدخل البعض بيننا وتم التصالح”.

واستكمل الفنان محمد مختار كلامه: “أنا لم أرد على أي شيء قالته رانيا يوسف عني، وأنا لم أتخل أبدا عن ابنتي، كان هناك في بعض الأحيان عند مني ومنها، والبنات دائما يقولون "أحنا مالنا" لكن الآن الوضع أصبح جيدا.. وبعد انفصالي عن رانيا يوسف تزوجت لكن لم أتحدث كثيرا عن زواجي”.

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واختتم قائلًا: “كانت من الوسط الفني لكن في بدايتها والآن انفصلنا، ثم عشت قصة حب لمدة 5 سنوات وكانت قصة حب جميلة لم تكلل بالزواج بسببي أنا وليس بسبب الطرف الآخر”.