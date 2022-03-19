على هامش فعاليات مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية.. المخرجة فريدريك ديفو تُشيد بالمؤلف صلاح سرميني

/686706/على-هامش-فعاليات-مهرجان-الإسماعيلية-للأفلام-التسجيلية-المخرجة-فريدريك-ديفو-تشيد-بالمؤلف-صلاح-سرميني

تُعقد عدد من الندوات على هامش فعاليات اليوم الثاني مهرجان الإسماعيلية للأفلام القصيرة، وكانت أولهم واحدة مع المخرجة فريدريك ديفو، والتي تحدثت عن المؤلف المصري صلاح سرميني، وأشادت بدوره في التطوير الفني.

تحيا مصر يرصد كلمة المخرجة فريدريك ديفو عن المؤلف صلاح سرميني

المخرجة فريدريك ديفو تُشيد بالمؤلف صلاح سرميني

أشادت المخرجة فريدريك ديفو بالمؤلف صلاح سرميني، ودوره المؤثر في التطوير الفني في مجال الإفلام القصيرة والتسجيلية، كما قالت أنه دائم السعي إلى التجديد في السنما التجريبية العربية في الشرق الأوسط كله، وأعربت عن أمتنانها للعمل معه في أحد الأفلام المقدمة خلال المهرجان.

وذلك خلال ندوة خاصة أُقيمت صباح اليوم الثاني من المهرجان في قصر ثقافة الإسماعيلية، وتتبعها عدد من الندوات، الأولى كانت في تمام الساعة 12 ظهر اليوم عن فيلم ميلينا، بحضور صناعه، والثانية في الساعة ال6 مساءًا، إلى جانب ندوة توقيع كتاب الناقد محسن ويفي، وبديرها الناقد أحمد سعد الدين، كما تُقام ندوة للفيلم التسجيلي الطويل السجل الحي لذاكرتنا، في الساعة 7 مساءًا.

افتتاح مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة يوم الخميس 17 مارس

كان حفل افتتاح الدورة الـ23من مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة يقام في محافظة الإسماعيلية أول أمس، الخميس الموافق 17 مارس الجاري، بحضور وزيرة الثقافة المصرية الفنانة إيناس عبد الدايم، وكل من السيناريست زينب عزيز رئيس المركز القومي للسينما، والمخرج سعد هنداوي رئس المهرجان، وعدد كبير من صناع السينما، بالتحديد الأفلام القصيرة والتسجيلية.

كلمة سعد هنداوي رئيس مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة

ألقى المخرج سعد هنداوي رئيس مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة، كلمته الترحيبية لكل الحضور الذين أتوا للإحتفال بأنطلاق الدورة الـ23 من هذا المهرجان المهم، خاصة الذين توافدوا من كل دول العالم ليشاركوا بأعمالهم في المهرجان، ووجه الشكر إلى وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، على دعمها المستمر للمهرجان، وإيمانها القوي بدور الثقافة والأفلام في زيادة وعي الشعوب وبناء الحضارات، كما خص بالشكر أيضًا جميع الوزارات والهيئات الفنية والحكومية التي ساندت المهرجان في هذه الدورة والدورات السابقة.