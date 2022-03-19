/686720/التموين-الدولة-تتحمل-أعباء-الحرب-الروسية-الأوكرانية-ولم-ترفع-أسعار-السلع-على-المواطن

قال المهندس عبدالمنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخليه بالتموين ان المجمعات الاستهلاكيه تحافظ على اسعار السلع الاساسيه وبتخفيضات تصل الى 25 %، منوها الى أن سعر السكر 10.5 واللحمه 95 والدواجن 48 جنيه مؤكدا ان الدوله تحملت فروق الاسعار عالميا منذ بدايه الحرب الروسيه الاوكرانية.

دوت الخليج

عبد المنعم خليل : المجمعات الاستهلاكيه ما زالت تحافظ على اسعار السلع الاساسيه وبتخفيضات 25%

اكد عبد المنعم خليل خلال لقائه التلفيزونى على برنامج صباح البلد المذاع على قناه صدى البلد ان القمح زاد عالميا مرتين من خلال جائحه كورنا حيث وصل من 250دولار الى 350دولار لافتا ان ارتفعت الاسعار بعد اندلاع الحرب الروسيه الاوكرانيه حيث وصل اليوم الى 430 دولاروبالتالى ما زالت الدوله تتحمل هذه الاعباء حيث لم تقم الدوله بتزويد اى سلع تموبنيه على المواطن المصرى .

الدولة تتحمل اعباء الحرب الروسية الاوكرانية ولم ترفع اسعار السلع على المواطن

نوه عبد المنعم خليل ان هناك اجتماعات مستمرة لتصدير القمح خلال سنه حبث نجحت الدوله فى زرع 3.6 مليون فدان للقمح المصرى لافتا ان هذة الاجتماعات تعمل على بدء الحفاظ على تصدير القمح المصرى للصوامع ليكون هناك مخزون استراتيجى أمن وهذا ما تبذله الحكومه للحفاظ على الغذاء من اجل المواطن المصرى.

اشارت ان الدوله تبذل قصارى جهودها للقضاء على محتكرى السلع حيث تقوم بشن رقابه كامله على كل تاجر يقوم برفع الاسعار ومن يتخطى القانون يتم محاسبته قانونيا ودخوله السجن