/686717/الصحة-متوسط-الإصابات-اليومي-بلغ-788-إصابة-بكورونا--و-12-حالة-وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، السبت، أن متوسط عدد الاصابات اليومي بفيروس كورونا بلغ 788 إصابة وذلك خلال الأسبوع الماضي ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتة إلى أن متوسط الوفيات اليومي بلغ 12 حالة جديدة.

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وأوضح عبد الغفار أن متوسط عدد المتعافين اليومي من فيروس كورونا بلغ 766 متعافيًا، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليصل إجمالي عدد المتعافين من فيروس كورونا حتى الآن 430198 متعافيًا.

الصحة: متوسط الإصابات اليومي بلغ 788 إصابة إيجابية بفيروس كورونا .. و 12 حالة وفاة

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

الصحة: متوسط عدد المتعافين اليومي من فيروس كورونا بلغ 766

يذكر أن عدد الحاصلين على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا بلغ 31 مليونًا و 551 ألفًا و 587 من المحصنين بالكامل بجرعتي اللقاح حتى الآن، وتناشد الوزارة، المواطنين بالتسجيل على الموقع الإلكتروني للوزارة https://egcovac.mohp.gov.eg/#/registration لتلقي لقاحات فيروس كورونا، والتي تساهم في حماية كافة أفراد الأسرة من الإصابات الشديدة بفيروس كورونا ومتحوراته، مؤكدة أن الدولة المصرية لا تدخر جهدًا في توفير اللقاحات للمواطنين بالمجان، وذلك في إطار حرص الوزارة على الصحة العامة للمواطنين وعلى مكتسبات الدولة في التصدي للجائحة.