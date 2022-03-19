ضبط 7طن البان غير صالحة للاستهلاك الادمي خلال حملات رقابية بمركز بني...

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية لمراكز المحافظة، بالاستمرار في تنظيم الحملات التموينية بالتنسيق مع مديرية التموين ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وكافة الجهات المعنية، كلا في نطاق مركزه، تنفيذاً لتكليفات رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، لضبط الأسواق ومتابعة المخابز البلدية وللاطمئنان على توافر السلع الغذائية ومراقبة الأسعار ورصد محتكري السلع والمواد الغذائية.

وفي هذا السياق ، نفذت الوحدة المحلية لمركز بني مزار، حملات تفتيشية ورقابية على الأسواق والمحال التجارية ببني مزار ، حيث أسفرت الحملة عن ضبط 7طن ألبان غير صالحة للاستهلاك الآدمي ، تحرير 6 محاضر عدم مراعاة الاشتراطات الصحية بأماكن تداول الغذاء وتم مصادرة وإعدام 300كجم أغذية متنوعة لتغيرها في خواصها الطبيعية وتحرير 15محضر عن عدم الحصول على الشهادة الصحية وتم التحفظ على 10طن ملح الاشتباه في عدم صلاحيته.