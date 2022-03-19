”سعفان” ومحافظ البحيرة يشاركان في زراعة 1100 شجرة ضمن مبادرة ”هنجملها”

قام وزير القوي العاملة محمد سعفان - خلال الزيارة- ومحافظ البحيرة بزرع 100 شجرات ضمن 1100 شجرة زيتون وليمون بمدينة بدر في إطار مبادرة "هنجملها" ، فضلا عن الحد من التغير المناخي والاحتباس الحراري، واستعدادات مصر لمؤتمر التغير المناخي المقرر انعقاده آخر العام الحالي بمدينة شرم الشيخ، وذلك بحضور عثمان عبد الرسول مدير مديرية القوي العاملة بالمحافظة، والمهندس محمد سعيد قبطان منسق عام المبادرة، ، ومن المقرر استكمال زراعة 1000 من الأشجار المثمرة علي مساحات مختلفة بالمحافظة والجامعة ، وذلك إطار المبادرة والتي انطلقت على مستوى الجمهورية.

وقال وزير القوي العاملة: إن مبادرة "هنجملها" تأتى فى إطار تفعيل المبادرة الرئاسية "اتحضر للأخضر.. اتحضر للمستقبل"، والتي تُعد أول حملة وطنية لنشر الوعى البيئى فى مصر، وذلك اتساقًا مع جهود الحكومة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، كما تهدف إلى نشر الوعى البيئي للمواطنين، إضافة إلى تغيير السلوكيات وحث الشباب للمشاركة فى الحفاظ على البيئة ومواردها الطبيعية.

وأعرب وزير القوى العاملة عن سعادته لمشاركته في هذه المبادرة التي تعتبر إضافة للبيئة داعيا الشباب أن يقوموا بالمشاركة فيها، خاصة مع التقدم الصناعي والتكنولوجي الذي يحتاج الى تحقيق توازن بيئي من المساحات الخضر.

ومن جانبه قال المحافظ : إن من الضروري أن تضم المبادرة زراعة الأشجار العطرية لما لها من اهمية بالغة، حيث تستخدم في العديد من المجالات، مؤكدا أن محافظة البحيرة ترحب بمثل هذه المبادرات لما لها من تاثير ايجابي على البيئة والمجتمع.

ومن جانبه أشار المهندس محمد قبطان منسق عام مبادرة "هنجملها" إلى أن المبادرة تهدف إلى الحد من التغير المناخي والاحتباس الحراري، ومكافحة فقر الغذاء، والحفاظ علي كل نقطة مياه، وزيادة الرقعة الخضراء، ومكافحة البطالة، وتفعيل دور المشاركة المجتمعية لتحقيق التنمية المستدامة وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة تفعيل المشاركة المجتمعية الهادفة.

وقال :إنه تم زراعة 534 ألف شجرة منذ بداية المبادرة في 19 محافظة ، فضلا عن الجامعات والمعاهد والمدارس .