السفيرة المصرية في بورت لويس تلتقي الأمين العام لرابطة الدول المُطلة على...

التقت السفيرة د. علياء سمير برهان، سفيرة جمهورية مصر العربية في بورت لويس، السفير سلمان الفارسي الأمين العام لرابطة الدول المُطلة على المحيط الهندي IORA، حيث أعرب الأمين العام عن اعتزاز الرابطة بمشاركة مصر كدولة شريك حوار في أنشطتها، مشيدًا بمشاركة السفارة المصرية في الاحتفالية التي عُقدت يوم 7 مارس الجاري بمناسبة مرور 25 عامًا على تدشين الرابطة. كما أكد على تقدير الأمانة الفنية لـ IORA للدور المحوري الذي تلعبه مصر إقليميًا ودوليًا. كما تم التطرق إلى فرص التعاون بين الأمانة الفنية ومصر في مجال النهوض بقطاع السياحة في ضوء التحديات التي تفرضها جائحة كورونا، فضلاً عن إقامة دورات تدريبية في مجال رائدات الأعمال من السيدات.

من جانبها، أشارت السفيرة المصرية إلى دور رابطة IORA في تعزيز الحوار بين الدول المُطلة على المحيط الهندي والمساهمة في المحافظة على أمن واستقرار تلك المنطقة، معربة عن تقدير مصر لمشاركتها كشريك حوار في أنشطة الرابطة.