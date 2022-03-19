وزير التنمية المحلية يرأس اللجنة العليا للقيادات لإجراء مقابلات شخصية لـ980 متقدم...

اللواء محمود شعراوى : الإعلان خلال أيام عن الحركة السنوية للمحليات والتي تتضمن 130 قيادة بجميع المحافظات

ترأس اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، اليوم السبت اللجنة العليا للقيادات بمقر الوزارة لإجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لمسابقة الوزارة للقيادات المحلية على مستوى الجمهورية للعمل ضمن منظومة القيادات والتي تشمل 58 رئيس مركز و مدينة وحي.

وتضم اللجنة العليا للقيادات في عضويتها كل من اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية و الدكتور إسماعيل طه محافظ كفر الشيخ السابق، بالإضافة إلى مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية وأمين عام الإدارة المحلية والمستشار القانوني للوزارة ممثل مجلس الدولة .

وقال وزير التنمية المحلية أن عدد الذين سيتم إجراء مقابلات شخصية لهم 980 حيث تقدم علي الموقع حوالي 1906 ، وبعد أن تم مراجعة وفحص ملفاتهم تم استبعاد الذين لا تنطبق عليهم الشروط والمستندات الخاصة بالمسابقة والوظيفة ، وسيتم الإنتهاء من المقابلات الشخصية قبل نهاية شهر مارس الجاري .

وأوضح اللواء محمود شعراوى أن المتقدمين الذين ستجري المقابلات الشخصية لهم سيتم عقب ذلك إجراء المقابلات عدداً من الاختبارات والامتحانات للمتقدمين للمسابقة منها اللغات والكمبيوتر والسمات الشخصية والقيادية وغيرها وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب وبعض الجهات الأخرى بالدولة.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن اللجنة العليا للقيادات تناقش المتقدمين خلال المقابلات الشخصية في خبراتهم ومقترحاتهم لتطوير الوظائف المتقدمين إليها، لافتا إلي أن اللجنة تقوم بمناقشة المتقدمين أيضاً فيما قدموه من مقترحات وأفكار خلال فترة التقديم علي المسابقة لتطوير الأداء في الإدارة المحلية في حال اختيارهم والتي تقدموا بها.

وقال "شعراوي" أن الوزارة تسعى لضخ دماء جديدة من المتميزين للمناصب القيادية في المحليات لتكون قادرة على العطاء والتفاني في العمل لدفع عجلة التنمية بالمحافظات ومواصل تحسين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

جدير بالذكر أن الوزارة كانت قد أعلنت خلال شهر نوفمبر الماضي عن مسابقة طبقاً للاعلان رقم 1 لسنة 2021 لتلقي طلبات التعيين من الراغبين في شغل 58 وظيفية بمجموعة وظائف قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات، طبقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وطبقاً للدرجات الوظيفية الواردة على بوابة الحكومة المصرية jobs.gov.eg.

وفي السياق ذاته أشار اللواء محمود شعراوي إلي أن الوزارة ستعلن خلال أيام قليلة الحركة السنوية للمحليات والتي تتضمن 130 قيادة محلية بجميع محافظات الجمهورية في وظائف سكرتيري العموم وسكرتير عموم المساعدين ورؤساء المدن والأحياء والمراكز والتي تتضمن أيضاً أسماء القيادات المحلية الذين تم اختيارهم في المسابقة الماضية للوزارة لاختيار 62 قيادة في وظيفة رؤساء المراكز والمدن والأحياء بمجموعة وظائف قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات ، كما تتضمن نقل عدد من العاملين إلي دواوين عموم المحافظات .