تتضمن 130 قيادة.. إعلان الحركة السنوية للمحليات خلال أيام

جدة - نرمين السيد - قال محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، إن الوزارة تسعى لضخ دماء جديدة من المتميزين للمناصب القيادية فى المحليات لتكون قادرة على العطاء والتفانى فى العمل لدفع عجلة التنمية بالمحافظات ومواصلة تحسين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.





جاء ذلك خلال ترؤس وزير التنمية المحلية، اليوم السبت، اللجنة العليا للقيادات بمقر الوزارة لإجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لمسابقة الوزارة للقيادات المحلية على مستوى الجمهورية للعمل ضمن منظومة القيادات والتى تشمل 58 رئيس مركز ومدينة وحى.

وأوضحت الوزارة - فى بيان اليوم - أن اللجنة العليا للقيادات تضم فى عضويتها محافظ جنوب سيناء خالد فودة، ومحافظ القاهرة خالد عبدالعال، ومحافظ القليوبية عبدالحميد الهجان، ومحافظ كفر الشيخ السابق الدكتور إسماعيل طه، بالإضافة إلى مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية وأمين عام الإدارة المحلية والمستشار القانونى للوزارة ممثل مجلس الدولة.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن عدد الذين سيتم إجراء مقابلات شخصية لهم 980 شخصا، موضحا أنه تقدم على الموقع حوالى 1906 أشخاص، وبعد أن تم مراجعة وفحص ملفاتهم تم استبعاد الذين لا تنطبق عليهم الشروط والمستندات الخاصة بالمسابقة والوظيفة وسيتم الانتهاء من المقابلات الشخصية قبل نهاية شهر مارس الجارى.

وأوضح أن المتقدمين الذين ستجرى لهم المقابلات الشخصية، سيتم عقب ذلك إجراء عدد من الاختبارات للمتقدمين للمسابقة منها اللغات والحاسب الآلى والسمات الشخصية والقيادية وغيرها وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب وبعض الجهات الأخرى بالدولة.

وتابع أن اللجنة العليا للقيادات تناقش المتقدمين خلال المقابلات الشخصية فى خبراتهم ومقترحاتهم لتطوير الوظائف المتقدمين إليها، لافتا إلى أن اللجنة تقوم بمناقشة المتقدمين أيضا فيما قدموه من مقترحات وأفكار خلال فترة التقديم على المسابقة لتطوير الأداء فى الإدارة المحلية فى حال اختيارهم والتى تقدموا بها.

وأشار شعراوى، إلى أن الوزارة ستعلن خلال أيام قليلة الحركة السنوية للمحليات والتى تتضمن 130 قيادة محلية بجميع محافظات الجمهورية فى وظائف سكرتيرى العموم وسكرتير عموم المساعدين ورؤساء المدن والأحياء والمراكز والتى تتضمن أيضاً أسماء القيادات المحلية الذين تم اختيارهم فى المسابقة الماضية للوزارة لاختيار 62 قيادة فى وظيفة رؤساء المراكز والمدن والأحياء بمجموعة وظائف قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات، كما تتضمن نقل عدد من العاملين إلى دواوين عموم المحافظات.

جدير بالذكر أن الوزارة كانت قد أعلنت خلال شهر نوفمبر الماضى عن مسابقة طبقاً للإعلان رقم 1 لسنة 2021 لتلقى طلبات التعيين من الراغبين فى شغل 58 وظيفية بمجموعة وظائف قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات، طبقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وطبقاً للدرجات الوظيفية الواردة على بوابة الحكومة المصرية jobs.gov.eg.