انتداب عميدين جديدين لكليتى الآثار والزراعة بجامعة جنوب الوادى

جدة - نرمين السيد - أصدر رئيس جامعة جنوب الوادى الدكتور يوسف غرباوى، اليوم، قرارا بندب الدكتور وائل بكرى رشيدى للقيام بعمل عميد كلية الآثار ويشغل منصب وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.





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