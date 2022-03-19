على أنغام المزمار.. «فرسان الصعيد» بين ساحات أولياء الله (صور)

جدة - نرمين السيد -

"المرماح" الذى يكون أغلب المتنافسين فيه من الشباب يشهد استعراضا أنواع خيولهم، على نغمات المزمار وقرع الطبول، فى شتى موالد أولياء الله الصالحين، والتى كان آخرها مولد أسد الصعيد سيدى عبد الرحيم القنائى.

كما يعتبر "المرماح" أحد سباقات الخيل، والذى يعرف أيضا بـ"الصابية"، ويبدأ منذ الاستعداد للحلقة بنغمات المزمار البلدى، الذى يمثل عشقًا للخيل، ويبدأ فى حلقة دائرية، ينزل فيها كل فارس، ممتطيًا حصانه، وممسكًا "بزانة"، من الخيزران، طولها قرابة 3 أمتار، يستخدمها كسيف له، وتساعده على إبراز حركاته والتحكم فى الحصان بدقة.

للمرماح مصطلحات وعبارات، منها المشلاوية والتى تعبر عن السير فى حركة دائرية "باللف" حول بعضهم البعض، و"النقوط" أو "النقطة"، وهى إعطاء النقود لنافخ المزمار، حتى يطرب آذانهم، ومن ثم السابق بين الفارس وصديقه، والذى يصل أولًا هو الفائز.

يصف محمود الشريف، فارس مرماح، لـ"دوت الخليج"، المشهد المهيب الذى يحاول جاهدًا منذ أكثر من 13 عامًا، أن يكون ضمن المشاركين فيه، والذى يشهد تنافسا بين مشاركين من شتى أنباء قبائل محافظة قنا، وسط خروج حافل من شباب ورجال القبيلة، للمشاركة فى ساحات المرماح، والاستعراض على نغمات المزمار البلدى.

وأضاف الشريف أن المشاركة فى سباق المرماح، متاح للجميع، فالسابقات يشارك فيها المئات من أبناء المحافظة، فكل فارس يمتطى جواده الذى يقوم بتدريبه وإعداده للمرماح، ممسكًا بالزانة التى تعتبر من أهم الأدوات التى تساعده فى المرماح، مشيرًا إلى أن للسباق قواعد ومحكمين، من قدامى الفرسان، الذين يجلسون على طاولة التحكيم، من أجل رصد حركات واستعراضات المتسابقين.

أدهم الهوارى، فارس مرماح، يؤكد حب أهالى الصعيد لسباقات المرماح، لما فيها من حب وود وتجمع وصفاء النفوس، فاقتناء الخيل، يعتبر من مميزات العرب قديمًا، فالحرص على اقتناء حصان عربى أصيل يعتبر من أفضل المميزات للمشاركة فى السابقات، خصوصا وأن الخيل معروف بحبه للموسيقى والرقص على نغمات المزمار البلدى.

وأضاف أنه من أكثر ما يميز المرماح، هو إطلاق الفارس اسمًا محببًا على حصانه، فلكل جواد نصيب من شكله أو هيئته أو حتى من صاحبه، فمنهم من يطلق عليه اسم سكر لبياضه، أو دهب لشعره الذهبى، أو غيره من الأسماء التى تعبر عن الصلابة والعظمة والقوة.

فى حين، قال محمد العمدة، أحد المشاركين فى المرماح، إنه من أصعب المواقف هو السقوط من أعلى الحصان، أو مشاهدة أحد المشاركين وهو يموت، وفى تلك اللحظة لا توجد دية أو ثأر، فهذه تقاليد تربى الجميع عليها، ولها قواعد وأحكام معروفة.

ويؤكد العمدة أن الطقس العام يسوده الحب، فالكل يتجمع حول حلقة المرماح، والذى يعتبر المشاهد هو من يصرى هذا المظهر العام، خصوصا وأن حركة الخيول لا تتوقف طيلة فترة المرماح والذى يبدأ منذ الساعة الرابعة عصرًا وحتى الخامسة والنصف أو السادسة مساءً، حتى تظهر على الخيول علامات الإرهاق والتعب.

جمال عبداللاه، 72 عامًا، أحد المحكمين فى المرماح، يوضح لـ"دوت الخليج"، أن الجمهور يكتسب خبرة من المشاهدة والمتابعة على مدار أيام المرماح، فهم يشاهدون فى شغف ولهفة وتشوق حركات الخيول والفرسان، وتشجيعهم للفارس المتمكن يزيد حماسة النزال، فكل فارس له مشجعين ومشاهدين من أبناء عمومته وأصدقائه أو حتى من اكتسب ثقتهم أثناء الاستعراض.

ويشير عبداللاه، إلى أن سباق المرماح دائمًا ما يرتبط بموالد أولياء الله الصالحين، خصوصا فى محافظة قنا، وله بعض الأوقات الشهيرة، من أهمها مولد سيدى عبد الرحيم القنائى، وهو من أول شهر شعبان، وربيع أول، مع الاحتفال بمولد النبى عليه السلام فى قرية دندرة، وشهر رجب مع الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج، وغيرها من المناسبات الدينية.

ويختتم حكم المرماح، حديثه مع "دوت الخليج"، أن المرماح لا يغيب عن ذاكرة الأهالى حتى عقب الانتهاء من إقامته، فالجميع يستعد مرة أخرى للموسم الجديد للمشاركة كشكل من أشكال المنافسة، ويتعلمون من تجاربهم ويصقلون مهاراتهم، للمشاركة والاستمتاع مع أصحابهم فى حلقات نزال المرماح، والذى يتوارثونه جيل بعد جيل.