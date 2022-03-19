وزير الأوقاف يؤكد ضرورة إرساء التسامح بين أبناء الوطن الواحد

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، ضرورة إرساء أسس التسامح وبناء الشراكات الوطنية بين أبناء الوطن الواحد أيًّا كان دينهم أو ثقافتهم، من منطلق الإيمان بالتعددية وقبول الآخر.





وأضاف: "من أهم محاور عملنا الدعوى بيان سماحة الأديان، والتأكيد على أن الدين فن صناعة الحياة لا صناعة الموت، ودورنا أن نعمر الدنيا بالدين، فالدين لا يعنى أبدًا الانعزال عن الحياة، إنما يحث على عمارة الكون وكل ما فيه صالح البلاد والعباد من منطلق أنه حيث تكون المصلحة فثمة شرع الله (عز وجل)، فمصالح الأوطان من صميم مقاصد الأديان".

جاء ذلك خلال خلال استقبال وزير الأوقاف اليوم، السبت، عميد معهد الدراسات الإسلامية بجامعة "أوسنابروك" بألمانيا، الدكتور بولنت أتشر، والوفد المرافق له، بديوان عام الوزارة، لبحث أوجه التعاون المشترك، ورغبة المعهد فى الاستفادة من تجربة الأوقاف المصرية فى تدريب الأئمة والواعظات ونشر الفكر الوسطى المستنير.

وقال وزير الأوقاف إن "مناهج الدراسة فى أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين لا تقتصر على الدراسة الشرعية فقط، وإنما نولى أهمية كبرى لدور العقل فى فهم النص".

وأوضح أن كثيرًا من الإشكالات الفكرية نشأت عن غلبة مناهج الحفظ والتلقين على مناهج الفهم والمناقشة والتحليل، حيث تصدرت قضايا الأحكام الجزئية المناهج التعليمية والبحثية، على حساب الاهتمام بالقواعد الكلية ومناهج التفكير العقلي والمنطقى، مما جعلنا نؤكد أنه لا غنى عن إعمال العقل فى فهم صحيح النص وفى تطبيقاته، وفى إنزال الحكم الشرعى على مناطه من الواقع العملى، وأنه لا بد من إعادة قراءة النص فى ضوء مستجدات العصر ومعطيات ومتطلبات ما يقتضيه فقه بناء الدول.

ولفت وزير الأوقاف إلى أن الأكاديمية بها أيضا العديد من البرامج التدريبية المتميزة التى نقدمها للأئمة بأكاديمية الأوقاف الدولية فى مجال علم النفس، وعلم الاجتماع، واللغة العربية، ومهارات التواصل الإعلامى، إلى جانب الدراسات الاستراتيجية وتحديات الأمن القومى والأمن السيبرانى، والدورات المتخصصة فى مجال الحاسب الآلى للأئمة والواعظات.

ومن جانبه، أشاد الدكتور بولنت أتشر بإصدارات وزارة الأوقاف العلمية فى مجال الفكر المستنير والفهم الصحيح للدين والتى تم ترجمتها إلى اللغة الألمانية، مبديًا رغبته فى أن يتم الاستفادة من البرامج التدريبية التى تقدمها أكاديمية الأوقاف الدولية بمصر لأئمة معهد الدراسات الإسلامية بجامعة أوسنابروك بألمانيا.

وأهدى وزير الأوقاف إلى عميد معهد الدراسات الإسلامية، والوفد المرافق له، نسخًا من إصدارات سلسلة "رؤية" للفكر المستنير المترجمة إلى اللغة الألمانية، وعددًا من مطبوعات المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ووزارة الأوقاف المترجمة إلى اللغة الألمانية.. كما أهدى وزير الأوقاف مكتبة جامعة "أوسنابروك" بألمانيا خمس مجموعات من إصدارات سلسلة "رؤية" المترجمة إلى اللغة الألمانية، لتوضع فى مكتبة الجامعة لتحقيق أكبر قدر من الاستفادة بإصدارات الأوقاف المصرية فى مجال الفكر الوسطى المستنير.