أمين رابطة دول المحيط الهندى: نقدر الدور المحورى الذى تلعبه مصر

جدة - نرمين السيد - وأعرب الأمين العام عن اعتزاز الرابطة بمشاركة مصر كدولة شريك حوار فى أنشطتها، مشيدًا بمشاركة السفارة المصرية فى الاحتفالية التى عُقدت يوم 7 مارس الجارى بمناسبة مرور 25 عامًا على تدشين الرابطة.

كما أكد على تقدير الأمانة الفنية لـ IORA للدور المحورى الذى تلعبه مصر إقليميًا ودوليًا، كما تم التطرق إلى فرص التعاون بين الأمانة الفنية ومصر فى مجال النهوض بقطاع السياحة فى ضوء التحديات التى تفرضها جائحة كورونا، فضلاً عن إقامة دورات تدريبية فى مجال رائدات الأعمال من السيدات.

من جانبها، أشارت السفيرة المصرية إلى دور رابطة IORA فى تعزيز الحوار بين الدول المُطلة على المحيط الهندى والمساهمة فى المحافظة على أمن واستقرار تلك المنطقة، معربة عن تقدير مصر لمشاركتها كشريك حوار فى أنشطة الرابطة.