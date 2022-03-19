محافظ الجيزة يتفقد أعمال توسعات ورصف وتطوير طريق المنصورية

جدة - نرمين السيد - وأكد أحمد راشد، ضرورة سرعة إنجاز أعمال رفع الرتش وازالة العوائق التى تعترض أعمال التطوير بالتنسيق بين جميع الجهات، مشيرا إلى أن الطريق سيكون إضافة مرورية هامة لذلك القطاع الحيوى خصوصًا بعد تنفيذ أعمال غلق وتحويلات مرورية بالمنطقة بالتزامن مع تنفيذ محطات مترو الانفاق الخط الرابع.

كما تفقد المحافظ أعمال الرصف والتطوير الجارية بشارع التحرير، موجها مديرية الطرق وحى الدقى بسرعة إنجاز الأعمال المتبقية والمتابعة مع الشركة المنفذة للالتزام بالجدول الزمنى المحدد للأعمال ووفقا للاشتراطات المحددة لها.

وتابع محافظ الجيزة أعمال التطوير الجارية بطريق المريوطية نطاق فيصل بحى الهرم، مؤكدا ضرورة إزالة جميع العوائق والتعديات على الطريق العام.

وخلال الجولة، تفقد محافظ الجيزة حالة النظافة بحى الهرم بمناطق كفر غطاطى وطريق المنصورية وأسفل الطريق الدائرى، مشددا على رئيس حى الهرم وهيئة النظافة بتكثيف دوريات رفع المخلفات بذلك القطاع وعدم السماح بوجود أى مخلفات أو رتش مع محاسبة المقصرين فى أداء واجبهم.