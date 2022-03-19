افتتاح كليات الطب البشرى والصيدلة والعلوم بالوادى الجديد

جدة - نرمين السيد - افتتح وزير التعليم العالى والبحث العلمى، صباح اليوم السبت، يُرافقه محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، وعبدالعزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد، عددًا من المنشآت والمبانى الجديدة بجامعة الوادى الجديد.





فى بداية جولته، افتتح الوزير مبنى كلية الطب البشرى الذى يقع بمدينة الخارجة على مساحة 1800 متر مربع، ويشتمل على 3 قاعات دراسية و11 فصلًا دراسيًا و11 معملًا بحثيًا و29 مكتبًا إداريًا ومكتبة تعليمية ومتحف.

كما تم افتتاح مبنى كلية الصيدلة، الذى يضم 8 معامل طلابية، ويضم (قسم الصيدلانيات والصيدلة الصناعية - قسم العقاقير - قسم الكيمياء الدوائية - قسم الكيمياء الحيوية - قسم علم الأدوية - قسم الكيمياء التحليلية الصيدلية - قسم الصيدلة الإكلينيكية - قسم الميكروبيولوجيا والمناعة)، بالإضافة إلى المكاتب الإدارية و6 فصول دراسية، وتم افتتاح مبنى كلية العلوم الذى يُقام على مساحة 5500 متر مسطح، ويتكون من ثلاثة أجنحة لأقسام (الكيمياء والفيزياء والجيولوجيا والرياضة والحيوان والنبات)، ويضم 6 مدرجات و13 معملًا طلابيًا و12 معملًا بحثيًا و8 فصول وأربع قاعات دراسية ومكتبة.

كما قامت الجامعة بإنشاء سور وبوابات لمقر الجامعة على مساحة 1000 فدان، ويشتمل على البوابة الرئيسية وثلاث بوابات فرعية وسور بطول أربعة كيلومتر ونصف.

كما تفقد الوزير عددًا من المنشآت الجارى تنفيذها بالجامعة، ومنها مبنى كلية الزراعة الذى يُقام على مساحة 5600 متر مسطح، ويضم وحدات تصنيع للمنتجات الزراعية ومكاتب إدارية و18 قاعة دراسية و10 معامل، ومبنى كلية التربية الرياضية الذى يشغل مساحة 3000 متر مربع، ويشتمل على 6 مدرجات سعة 150 طالبًا، و10 قاعات دراسية، ومكاتب إدارية، ومبنى كلية الطب البيطرى المُقام على مساحة 5600 متر مربع الذى يتكون من مكاتب إدارية و2 مدرج سعة 120 طالبًا وفصول تدريس ومعامل ومكتبة، والمبنى السكنى الإدارى الذى يُقام على مساحة 1000 متر مربع، ويتكون من دور أرضى و7 أدوار مُتكررة، ويحتوى على مبنى الإدارة والمطعم وصالة استقبال ومخازن وقاعات للاجتماعات، و56 غرفة.

الجدير بالذكر أن المشروعات التى تم تنفيذها بجامعة الوادى الجديد والجارى تنفيذها، تبلغ قيمتها نحو مليار جنيه، حيث خصصت محافظة الوادى الجديد 1000 فدان لإنشاء مقر الجامعة الجديد والذى يضم 7 كليات وهى (التربية والعلوم والزراعة والطب البيطرى والآداب والتربية الرياضية والطب البشرى) والمدن الجامعية، فضلًا عن موافقة المجلس الأعلى للجامعات على إنشاء كلية الصيدلة، بالإضافة إلى مزارع الجامعة التى تضم (مزارع النخيل والزيتون والقمح والموالح والمانجو والحقول الإرشادية والصوب ومزارع الإنتاج الحيوانى).

شهد الافتتاحات والجولة التفقدية لفيف من أعضاء المجلس الأعلى للجامعات والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة وقيادات الجامعة وعدد من أعضاء مجلس النواب بالمحافظة.