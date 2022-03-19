على باب المحكمة.. «اخوات أخر زمن» سائق التوكتوك قتل شقيقه تحت تأثير المخدرات ظناً أنه يعتدي عليه جنسياً |قيديو

/686704/على-باب-المحكمة-اخوات-أخر-زمن-سائق-التوكتوك-قتل-شقيقه-تحت-تأثير-المخدرات-ظنا-أنه-يعتدي-عليه-جنسيا-قيديو

ذهب عقله بسبب تعاطيه كميات كبيرة من المخدرات، فعندما استيقظ ( أ . م ) سائق توك توك ، في قرية الحميدية بمدينة المنصورة ، من النوم ، ظن أن أخيه يعتدي عليه جنسياً وهو نائم ، فتربص به حتى وجده نائما فذهب مسرعاً وأحضر السلاح الأبيض وقام بطعنه عدة طعنات متفرقة حتى غادر الحياة.

قدم موقع " دوت الخليج " بثاً مباشر من محكمة المنصورة الجزئية ، لمتابعة قضية هزت الرأي العام في المنصورة ، بعدما قام ، ( ا. م ) بقتل أخيه عندما شك أنه يعتدي عليه جنسيا أثناء نومه .

وأمر رئيس المحكمة باستخراج المتهم من قفص الاتهام لمناقشته، وأدلي المتهم ببعض الكلمات والعبارات غير المفهومة مطالبا القاضي بإخلاء سبيله،وإحضار تلفاز داخل محبسه ،وظل المتهم طوال فترة مناقشته أمام هيئة المحكمة مبتسما قائلا:"ياريس سيبني أروح علشان اشتغل على توك توك".

اعترافات الجاني أمام النيابة

وفي اعترافات الجاني أمام النيابة قال: أنه قام بقتل أخيه ، بعدما اعتدي عليه جنسياً : " كنت أتعاطى كميات كبيرة من المخدرات ، وعندما أستيقظت في الصباح ظنيت أن أخي ينام معي ، ففي يوم قصدت عدم التعاطي كمية كبيرة من المخدرات ، وتعاطيت كميلة قليلة وتربصت لأخي ، وعندما رأيته نائما ذهبت إلى المطبخ لإحضار (السكين) ، وقمت بطعنه عدة طعناة حتى أخرجت أمعاءه من جسده.

تقرير الطب الشرعي

نفى تقرير الطب الشرعي ما قاله الجاني بأن المجني عليه اعتدى عليه جنسياً ، ونص التقرير على عدم تعرض الجاني لأي اعتداء جنسي عليه.

دفاع المتهم يطالب المحكمة بقبول دعوى الصلح

وطلب محامي الدفاع عرض المتهم على مستشفى الأمراض العقلية لبيان سلامة قواه العقلية وتحدد مدى مسؤوليته عن ارتكابه للجريمة وقت الحادث.

مطالبا هيئة المحكمة بتأجيل الحكم والنظر في قبول دعوى الصلح بين المتهم وأسرته خاصة أن له إخوة غير أشقاء. مشيراً إلى أن في حالة قبول المحكمة دعوى الصلح بين أسرة الشقيقين ، سيخفف الحكم من الإعدام إلى المؤبد.

ودلل المحامي، أن المتهم يتعاطى مواد مخدرة منذ فترة وقبل ارتكاب الحادث قد تسببت في أحداث هلاوس وعدم تداركه لارتكاب الأفعال قبل ارتكاب الحادث.

ووجهت النيابة العامة للمتهم تهمة ‎احراز بغير ترخيص ودون مسوغ قانوني سلاح أبيض (سكين) و المستخدم في الجريمة محل الاتهام السابق، على النحو المبين بالتحقيقات.