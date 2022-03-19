التنمية المحلية: جنوب سيناء دخلت منظومة التأمين الصحي باستثمارات تجاوزت 2.3 مليار جنيه

/686703/التنمية-المحلية--جنوب-سيناء-دخلت-منظومة-التأمين-الصحي-باستثمارات-تجاوزت-23-مليار-جنيه

قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمى باسم وزارة التنمية، أن الدولة المصرية تشهد حالة من التنمية والعمران الشامل على مدار السبع سنوات الماضية.

دوت الخليج

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذى يذاع على الفضائية الأولى.

وأكد قاسم، أن هناك إدارة حقيقية ورؤية دولة شاملة لتعمير وتطوير الحياة للمواطن فى سيناء، لافتا أن سيناء تمتلك مقاصد سياحية تعكس فرص واعدة للسياحة الشاطئية والتراثية والثقافية، فضلا عن الموارد الطبيعية التى يتم توظيفها لخدمة الاقتصاد المصرى .

خالد قاسم: جنوب سيناء دخلت منظومة التأمين الصحي باستثمارات تجاوزت 2.3 مليار جنيه

وأضاف مساعد وزير التنمية المحلية، أن الدولة بادرت بضخ استثمارات غير مسبوقة فى سيناء، موضحا أن ذلك يظهر فى شبكات الطرق والأنفاق التي تربط جنوب سيناء بالوادى، والتي من أهمها طريق نفق شرم الشيخ بطول 342 كيلو متر، فضلا عن نفق الشهيد أحمد حمدى الذى يعد أهم معالم ربط جنوب سيناء بالوادى، أيضا الدولة نفذت برامج طموحة فى تطوير المزارات السياحية فى سانت كاترين وافتتاح متحف شرم الشيح، فضلا عن الاستثمارات التى استهدفت الشريط الساحلى الذي بدأ من رأس صدر حتى نوبيع مرورا بطابا وشرم الشيخ .

أشار قاسم، إلي أن هناك استثمارات غير مسبوقة فى تطوير خدمات الطيران المدنى والخدمات اللوجيستية التى تخدم قطاعات السياحة المختلفة، مضيفا: جهود الدولة فى سيناء لم اتقتصر على النقل والمواصلات ولكنها شملت أيضا المجال الزراعى ، حيث ارتفاع نسبة المساحات المزروعة فى سيناء الى 31 ألف فدان , فضلا عن تبنى الدولة لبرنامج طموح للتنمية الزراعية المتكاملة لسكان الوديان يستهدف تطوير 14 تجمع زراعى بأحدث التقنيات الزراعية وكذلك الزراعات الابتكارية .

وتابع قاسم: تم الاهتمام أيضا بالصحة والتعليم , مشيرا إلى الاهتمام بكافة المرافق والخدمات والمستشفيات الصحية, فضلا عن أن جنوب سيناء أصبحت فى طليعة المحافظات التى دخلت ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل باستثمارات تجاوزت 3.2 مليار جنيه.

واستكمل:" شبه جزيرة سيناء هى منظومة تطوير شاملة تشمل كل الجوانب، فاذا نظرنا إلي صحة الإنسان وبناء المواطن المصرى، سنجد القطاعات الخاصة بالتعليم ما قبل الجامعى ثم الجامعى جامعة الملك سلمان ، وهذا يعد استثمارات غير مسبوقة فى مجال التعليم الأساسي والفنى والعام على مدار الـ7 سنوات الماضية.