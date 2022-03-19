كاظم الساهر يؤجل حفلاته المقبلة حزنًا على وفاة زوجته الأولى

/686701/كاظم-الساهر-يؤجل-حفلاته-المقبلة-حزنا-على-وفاة-زوجته-الأولى

أعلن الفنان كاظم الساهر منذ ساعات أنه سيقوم بتأجيل حفلاته الغنائية لظروف غير متوقعة، وهي وفاة طليقة السيدة عروبة الساهر، بعدما أعلن خبر وفاتها عبر حساباته الشخصية على موقع إنستجرام.

تحيا مصر ينقل لكم حزن كاظم الساهر على زوجته السابقة ويلغي حفلاته لهذا السبب

كاظم الساهر يعلن الحداد على زوجته السابقة

مازال كاظم الساهر يكن كل التقدير والحب والاحترام لزوجته السابقة السيدة عروبة الساهر، حيث أنه قام بتأجيل حفلاته في أمركا وكندا ضمن الجولة الفنية التي يقوم بها هذه الفترة، وأعلن عن ذلك من خلال خاصية story التابعة لحسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام، وكتب: "عاجل.. بسبب ظروف غير متوقع، تم تأجيل حفلات كاظم الساهر في أمريكا وكندا لموعد آخر"، كما أعلن أن التذاكر المباعة تمكن أصحابها من حضور الحفلات في المواعيد الجديدة، أو استرجاع ثمنها كاملًا، حيث قال: "يمكنكم الإحتفاظ بتذاكركم للحضور في موعد جديد الذي سيُعلنم لاحقًا أو استرداد كامل المبلغ.. شكرًا لتفهمكم".

كاظم الساهر يعلن عن وفاة طليقته وأم أولاده

نشر الفنان كاظم الساهر عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام، عن خبر وفاة السيدة عروبة الشساهر طليقته وأم أولاده وسام وعمر، وذلك بنشر صورة سودائ مكتوب عليها "إنا لله وإنا إليه راجعون"، وعلق قائلًا: "إنا لله وإنا اليه راجعون.. السيدة عروبة الساهر، والدة أولادي وسام وعمر في ذمة الله.. الفاتحة"، وشاركه الجمهور مشاعر الحزن وعلقوا له بترديد نفسه الجملة التي استخدمها في النعي، ودعوا لها بالرحمة ووجهوا له ولأولاده كلمات التعزية والمواساه.

كاظم الساهر في جولته الفنية في الولايات المتحدة الأمريكية

حرص القيصر كاظم الساهر على مشاركة جمهوره في الوطن العربي والعالم كله، من خلال حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، بصور وفيديوهات من حفلاته الغنائية خلال جولته في كندا والولايات المتحدة الأمريكية المختلفة، وكان آخرها صورة له وهو يغني على أحد المسارح الكبرى في وزلاية لوس أنجلوس الأمريكية، منذ 4 أيام، وأعرب له الجمهور من خلال التعليقات على الصورة عن مدى حبهم له، ودعوا له بمزيد من النجاح والتألق.