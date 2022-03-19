مسلسلات شهر رمضان 2022.. طرح البوستر الرسمي لـ مسلسل «لايف شو»

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طرح صناع مسلسل "لايف شو" المقرر أن ينضم لـ مسلسلات شهر رمضان 2022 ، البوستر الرسمي للعمل الذي يعرض خلال أكثر من موسم بالسنوات المقبلة وتأتي فكرته مختلفة.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مسلسل لايف شو

مسلسلات شهر رمضان 2022

يعرض الموسم الأول من مسلسل لايف شو في الموسم الرمضاني المقبل لعام 2022، حيث يتم عرض العمل بشكل أوسع خلال عدة مواسم أخرى، وتدور فكرته حول علاقة الإنسان حاليا بوسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت.

وتدور أحداث مسلسل لايف شو في إطار تشويقي حول برامج البث المباشرة المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة والتطبيقات الإلكترونية من خلال 6 أشخاص يخوضون تجربة الظهور في لايف على أحد التطبيقات لمدة 360 ساعة وذلك على مدار شهر كامل.

مسلسل لايف شو رمضان 2022

ويأتي ذلك مقابل حصولهم على مبلغ مالي كبير يقدر بـ 5 آلاف دولار ولكن شرط ألا يتغيبوا عن البث حتى ولو دقيقة واحدة وفي الوقت الذي يظهر هؤلاء المشتركين في البث المباشر، يتابعهم ستة مراقبين آخرين يعملون لصالح الشركة التي أطلقت المسابقة.

ويظهر كل مراقب يتفرغ لمراقبة مشترك واحد، ويرأسهم مستر "ناجي" الذي يدير الأحداث ويتحكم في كل ما يظهر للمشتركين من خلال البث المباشر، كما يكشف عن العديد من المفاجأت خلال الحلقات.

فرقة 1980 وأنت طالع

يشار أن سالي سعيد، المشرف العام على مسلسل "لايف شو" وهي أحد أبطاله قالت في تصريحات لها: "العمل ليس تابع لشركة إنتاج وإنما هو إنتاج مشترك لجميع العاملين فيه من ممثلين، هذا بخلاف أن باقي الفريق من مونتير أو مدير تصوير أو موشن جرافيك أو ديكور وغير ذلك”.

وأضافت: “لا يتقاضى أي منهم أي أجر نظير عمله، حيث اقتصر الإنفاق على إيجار المعدات والكاميرات وأجهزة الصوت والإضاءة وخامات الديكور والملابس وأجور الفنيين والعمال فقط".

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يضم مسلسل لايف شو في بطولته أعضاء فرقة 1980 وأنت طالع، وهم سالي سعيد، محمد خليفة، محمد جبر، حاتم صلاح، وليد عبد الغني، هبة الكومي، محمود عبد العزيز، بيريهان أنور، نور سليمان، محمد العتابي، مي صلاح، حسن خالد، نادين حسن، جميلة محمود، عاصم رمضان، علي حميدة، مصطفى السحت، مهند المسلماني، والعمل من تأليف وإخراج محمود جمال حديني.