/686699/من-تسببه-في-خسارة-مهنته-و-حتى-رفضه-تعويض-أسرته-كيف-أطاح-محمد-رمضان-بـ-حياة-الطيار-أشرف-أبو-اليسر

حجزت أزمة الفنان محمد رمضان مع الطيار الراحل أشرف أبو اليسر مقعدًا لها على منصات السوشيال ميديا، مثيرة جدلًا واسعًا ومحدثة ضجة عارمة منذ نشوبها، حتى وصلت إلى ساحات القضاء المصري.

دوت الخليج يرصد الأضرار التي لاحقت الطيار أشرف أبو اليسر بسبب الفنان محمد رمضان.

مقطع فيديو تسبب في اندلاع الأزمة

الأمر بدأ في أكتوبر 2019، عندما نشر محمد رمضان مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، ظهر فيه وهو على وشك قيادة طائرة أثناء رحلة جوية إلى جانب الطيار أشرف أبو اليسر، وقال رمضان في الفيديو: "في تجربة هي الأولى من نوعها سنقوم بقيادة الطائرة".

سحب رخصة الطيار أشرف أبو اليسر

ومن ثم قررت وزارة الطيران المدني، إلغاء رخصة الطيار أشرف أبو اليسر وسحبها مدى الحياة، وعدم توليه مستقبلا أي أعمال تخص الطيران المدني سواء إدارية أو فنية، مع سحب رخصة الطيار المساعد لمدة عام، وذلك نظرًا لمخالفته القواعد.

ليدشن بعدها رواد السوشيال ميديا هاشتاج يطالبون فيه محمد رمضان بتعويضه، ليعلق الفنان محمد رمضان على الأزمة في فيديو عبر حسابه على موقع «فيسبوك» قائلا: "كل اللي متابع مشكلة كابتن طيار أشرف أبو اليسر، أنا عمري ما هتخلى عنه، أول امبارح كلمت صديق ليا مدير شركة هوليداي للطيران الخاص وحكيتله الموضوع وقالي ابعتلي السي في بتاعه وإن شاء الله في خلال أسبوع يكون اشتغل ورجع لمهنته ولكن من خلال شركة أخرى".

تعويض أشرف أبو اليسر ب 6 ملايين

وقضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، بتعويض الطيار أشرف أبو اليسر، بمبلغ 6 ملايين جنيه من الفنان محمد رمضان عن الأضرار التى لحقت به، بسبب صورة نشرها محمد رمضان وهو على متن طائرة يقودها الكابتن أشرف أبو اليسر، ورفض الدعوى الفرعية.

وذكرت الدعوى، أن الفنان محمد رمضان استغل صورة موكله في الترويج لنفسه بنشر فيديو كليب لأغنية جديدة له سماها "مش بتفتش فى المطار"، مستغلًا صورة الكابتن طيار أشرف أبو اليسر فى مشهد استعراضى فى قيادة الطائرة، ما أدى إلى إلحاق الأضرار الجسيمة المالية والأدبية له.

وفاة أشرف أبو اليسر

وبعد أسابيع قليلة توفى، الطيار أشرف أبو اليسر في إبريل 2021، بعد احتجازه في الرعاية المركزة داخل إحدى المستشفيات بعد تدهور حالته الصحية، عقب فصله من مهنته.

طعن محمد رمضان في تعويض أشرف أبو اليسر

ومنذ 6 أشهر، طعن الفنان محمد رمضان على الحكم الصادر ضده بإلزامه سداد تعويض قيمته 6 ملايين جنيه إلى الطيار الراحل أشرف أبو اليسر، على خلفية تسببه في أزمة أدت لوقفه عن العمل عام 2019.

وتحددت جلسة يوم 17 نوفمبر الماضي للنظر في طعن محمد رمضان الذي حمل رقم 9542 لسنة 91 قضائية، لوقف تنفيذ الحكم الصادر بحقه.

رفض طعن محمد رمضان في قرار التعويض

ويوم 16 مارس الماضي، رفضت محكمة النقض المصرية، طعن الفنان محمد رمضان على قرار المحكمة الاقتصادية بإلزامه سداد تعويض قيمته 6 ملايين جنيه إلى الطيار الراحل أشرف أبو اليسر.

وكشف مجدي حلمي محامي الطيار الراحل أشرف أبواليسر في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج، رد فعل الفنان محمد رمضان تجاه أسرة الطيار الراحل، موضحًا أنه لم يتواصل معهم منذ بداية الأزمة أو حاليًا.

وأضاف مجدي حلمي في تصريحه الخاص: “إذا امتنع محمد رمضان عن دفع التعويض الذي يبلغ قيمته 6 ملايين جنيه سيتعرض للتنفيذ الجبري وقد يواجه بعض الغرامات ومن الممكن أن يصل الأمر للحجر على ثروته”.