برلماني: منتدي مستقبل وطن فرصة للبحث عن حلول لمُواجهة ظاهرة غلاء الأسعار

/686698/برلماني-منتدي-مستقبل-وطن-فرصة-للبحث-عن-حلول-لمواجهة-ظاهرة-غلاء-الأسعار

قال اللواء عبدالله لاشين، عضو مجلس النواب، إن منتدي مستقبل وطن فرصه لعرض وجهات نظر النواب والالتقاء خارج قاعة المجلس مع أعضاء الحكومه ، لاستعراض كافة العقبات التي تواجه المواطنين والعمل علي حلها .

دوت الخليج

وأوضح لاشين، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، إن المنتدي ناقش عدد من القضايا الهامة المتعلقة بالاجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة أثار الحرب الاوكرانية، لافتا الي أن حزب مستقبل وطن نجح في توحيد الاحزاب المصرية،حول القضايا الوطنية الملحمة في ظل الازمة الروسية الاوكًرانية .

اللواء عبدالله لاشين: منتدي مستقبل وطن فرصة للبحث عن حلول لمُواجهة ظاهرة غلاء الأسعار

ودعا لاشين، مُمثلى الأحزاب المُشاركين للإتفاق على الإعداد لخطط حزبية تشمل تنفيذ العديد من المُبادرات الاجتماعية المُشتركة لدعم المواطن المصري في كافه المجالات لمُواجهة ظاهرة غلاء الأسعار وكذلك التحذير من مخاطر جماعات الظلام وسعيها المُستمر لإستغلال الأحداث العالمية والتحديات الخارجية لإثارة الفتن والتأثير السلبي على المواطنين.

وأشاد بحرص حزب مستقبل وطن علي دعوة كافة الاحزاب الممثلة تحت القبة، للمشاركة في فعاليات المنتدي، مؤكدا ان المهندس أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية للحزب استطاع ادارة الندوات بين الحكومة والبرلمان ببراعة كبيرة .

ويستكمل المنتدي الفاعليات يوم السبت المقبل بعقد ندوة تحت عنوان الجمهورية الجديدة والإنجازات التى تحققت) وذلك بمشاركة وزيرة التخطيط د. هالة السعيد ووزير الإسكان د. عاصم الجزار وزيرة الصناعة نيفين جامع.

ويذكر أن المُنتدى يشهد ٤ ندوات نقاشية يُشارك بها بعض الوزراء وأكثر من ٣٠ ورشة عمل لأعضاء مجلسي النواب والشيوخ .