/686697/إيناس-عبد-الحليم-المنتدي-البرلماني-لحزب-مستقبل-وطن-يرسي-قواعد-جديدة-لتعاون-البرلمان-مع-الحكومة

أشادت النائبة يناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، بالمنتدى البرلمانى الثانى لحزب مستقبل وطن، والذي يرسي قواعد جديدة للتعاون بين البرلمان والحكومة، مؤكده ان هذا المنتدي يبحث الكثير من الأمر الخاصة باحتياجات المواطن المصرى، ويضع الحلول السريعة لها، من خلال التحلل من القيود والبيروقراطية، والوعود التى يقطعها الوزراء بالمؤتمر قيد التنفيذ الفورى.

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وأكملت عضو مجلس النواب: يركز المؤتمر على الجمهورية الجديدة والإنجازات التى تحققت بحضور وزراء الإسكان د.عاصم الجزار، ود.هالة السعيد، وزيرة التخطيط، ونفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، حيث تم استعراض للجهود على التى تمت على مدار الفترة الماضية من أجل بناء ملامح الجمهورية الجديدة ونتائج إنجازاتها على أرض الواقع.

إيناس عبد الحليم: المنتدي البرلماني لحزب مستقبل وطن يرسي قواعد جديدة لتعاون البرلمان مع الحكومة

وأضافت: كما بحث المؤتمر آليات التواصل مابين الحكومة واعضاء غرفتى النواب والشيوخ، و مناقشات موسعة حول التحديات التى واجهت الدولة المصرية على مدار الفترة الماضية وجهود مواجهتها على أرض الواقع فى ضوء حرب أوكرانيا وروسيا وزيادة التضخم العالمى وزيادة الأسعار، وذلك بحضور نائب وزير المالية أحمد كوجك، ووزير الزراعة السيد القصير.

واستكملت أنه فى الختام تكريم وزير الزراعة من إدارة المنتدى بقيادة المهندس أشرف رشاد الشريف، ممثل الأغلبية النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن الأمين العام.

المنتدي البرلماني لحزب مستقبل وطن

هذا و شهدت فعاليات المنتدى البرلمانى الثانى لحزب مستقبل وطن، مخاطبة ممثل الأغلبية النائب أشرف رشاد الشريف النائب الأول لرئيس الحزب الأمين العام، للحضور من نواب البرلمان بغرفتيه بشأن دورهم المنتظر فى دعم جهود الدولة المصرية على مستوى منظومة الرى الحديث وتوعية المواطنين بشأنه.

مخاطبة ممثل الأغلبية جاءت بمناقشات الجلسة الخاصة بالتدابير والإجراءات التى أتخذتها الدولة المصرية لمواجهة التحديات وذلك بحضور وزير الزراعة السيد القصير، حيث تطرق الوزير لجهود الوزارة بشأن تعميق ثقافة الرى المطور والحديث سواء فى الصعيد أو وجه بحرى وأن جهود مبذولة كبيرة فى هذا الملف إلا أن نتائجه ليست على المستوى المطلوب.

وهنا جاءات مخاطبة ممثل الأغلبية بأن الحزب ونوابه بالتنسيق مع الأحزاب بمختلف المحافظات وخاصة الصعيد سيكون لهم دور خلال الفترة المقبلة من خلال حملة توعوية لها تحركات على أرض الواقع بشأن الرى الحديث وأهدافه ونتائجه الإيجابية التى تصب فى صالح المنظومة الزراعية ودعما لجهود الدولة فى مواجهة تحديات محدودية المياه خلال الفترة الأخيرة.