دورة 2022/2026.. تعرف على نتائج انتخابات مجلس إدارة الساسيرو

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دوت الخليج ينقل لكم النتائج الكاملة لإنتخابات مجلس إدارة جمعية المؤلفين والملحنين الساسيرو

الإقتراع على منصب رئيس الساسيرو

تقدم 4 من أعضاء الجمعية العمومية للمؤلفين والملحنين والناشرين المصرية للترشح لمنصب رئيس الجمعية، حيث فاز بأغلبة أصوةات الناخبين السيناريست والشاعر مدحت العدل، فحصل على 94 صوتًا من أصل 163، ويليه في المركز الثاني الملحن صالح أبو الدهب بـ 40 صوتًا، وبعده جاء الموسيقار منير الوسيمي في المركز الثالث بـ 22 صوتًا، وفي المركز الرابع والأخير الموسيقار هاني مهنى بـ 7 أصوات.

يتصدر الشاعر فوزي إبراهيم قائمة الشعراء الخمسة في مجلس إدارة الساسيرو

فاز الشاعر فوزي إبراهيم على المركز الأول بين اشعراء الخمسة المفترض وجودهم في مجلس إدارة الساسيرو، وحصل على 107 صوتًا من إجمالي 180 صوتًا صحيحًا، ويأتي فى المركز الثاني عمر الجبيلي على 84 صوتًا، ويتبعه محمود عبد العزيز بـ 82 صوتًا، وفى المركز الرابع محي حوار على 64 صوتًا، أما عن المركز الخامس جاء فيه مصطفى مرسى بعد حصوله على 60 صوتًا.

وتوزعت باقي الأصوات الإنتخابية كالآتي: 59 صوتًا لمحمد جمعة، 58 صوتًا لخالد صالح ورضا محمود، 51 صوتًا لعلى السويفي، 50 صوتًا لعماد حسن، 45 صوتًا لمحمد الصواف، 42 صوتًا لصلاح عمار وأخيرا 10 أصوات لصبري رياض.

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الملحنين الـ 5 في مجلس إدارة الجمعية العمومية للمؤلفين والملحنين

حصد الموسيقار حسن دنيا أعلى الأصوات في الإنتخابات الخاصة بدورة 2022/2026، للجمعية العمومية للمؤلفين والملحنين، حيث حصل على100 صوتًا، وتبعه حسن أش أش الذي تربع في المركز الثاني بجمعه 93 صوتًا، ثم شريف حمدان في المركز الثالث بعدد 82 صوتًا، أما عن مصطفى عوض وماجد عرابي حصل كل منهما على حدى على 72 صوتًا، وجمع محمود الخيامي على 70 صوتًا، وعن باقي الأصوات الإنتخابية المشاركة، فتقسمت كالتالي: 56 صوتًا لمحمد حمدي، 55 صوتًا لصلاح الشرنوبي، 48 صوتًا لطارق فؤاد، 41 صوتًا لبهاء حسني، 39 صوتًا لحمدي سكر، 38 صوتًا لوفا حسين، 36 صوتًا لأمجد العطافي وجاء أخيرًا حمدي حمادة بـ13 صوتًا.