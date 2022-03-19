وكيل تعليم الغربية يتابع سير العملية التعليمية بـ"طنطا الكهربية "

/686686/وكيل-تعليم-الغربية-يتابع-سير-العملية-التعليمية-بـطنطا-الكهربية

تابع ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، سير العملية التعليمية بمدرسة طنطا الثانوية الكهربية الالكترونية، التابعة لإدارة شرق طنطا التعليمية، في أولى أيام تشغيل المدرسة بعد الانتهاء من فترة أعمال الصيانة الشاملة والتجهيزات التي تمت بالمدرسة، حيث حضر وكيل الوزارة طابور الصباح المدرسة، ثم قام بتفقد أقسام الكهرباء، والتبريد، وقد قام بتفقد ورش الالكترونيات، والحاسبات، ثم قام بزيارة قسم الكهرباء العملي وتفقد الورش المختلفة، وأشاد بحسن سير العملية التعليمية وانتظامها.

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وتعد مدرسة طنطا الكهربية الالكترونية هي الوحيدة من هذه النوعية على مستوى المحافظة وبها اقسام الكهرباء والالكترونيات والحاسبات والتبريد والتكييف وبها نخبة من أفضل معلمي المحافظة والمتخصصين.

وخلال الزيارة، قام وكيل الوزارة بتقديم الشكر إلى مدير عام التعليم الفني، ومدير عام إدارة شرق، ومدير إدارة المدرسة، وموجهي عموم التخصصات المختلفة، والتعليم الفني بشرق طنطا، والسادة المعاونون على حسن تجهيز المدرسة، وإعادة تشغيلها في شكلها المتميز بعد الانتهاء من أعمال الصيانة الشاملة.

رافق وكيل الوزارة خلال المتابعة، فتحي أبو هندي، مدير عام التعليم الفني، إيمان عبد المعز، مدير عام إدارة شرق طنطا التعليمية.

حملة صيانة وإصلاح أعطال أعمدة ورفع كفاءة الإنارة العامة

كما نفذ حى أول طنطا بمحافظة الغربية، اليوم السبت، حملة صيانة وإصلاح أعطال أعمدة ورفع كفاءة الإنارة العامة، وتركيب كشافات الإنارة الناقصة، فى الطرق الرئيسية والفرعية والشوارع التابعة للحى.

وأشرف على الحملة عادل داوود رئيس حى أول طنطا، حيث تمكنت من صيانة وإصلاح نحو 27 كشافًا وتركيب 5 كشافات جديدة فى نطاق الشوارع الرئيسية والفرعية التابعة للحى، وصيانة وشد الأسلاك على الأعمدة بالإنارة العامة فى بعض المناطق، وتغيير بعض الأسلاك المتهالكة، وإزالة شدات مخالفة.

حل مشكلات المواطنين

وكان الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، قد شدد على متابعة أعمال الصيانة أولاً بأول، لحل مشكلات المواطنين، والتواصل الدائم بين الوحدات المحلية والشركات والأجهزة المعاونة، من خلال غرف العمليات الدائمة لمواجهة الطوارئ.