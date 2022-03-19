تشكيل الزمالك أمام بترو أتلتيكو الأنجولي .. تعرف عليه

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا عن التشكيل الذي سيخوض به مباراة بترو أتلتيكو الأنجولي، المقرر لها اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي: حراسة المرمى: محمد أبو جبل خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - محمود حمدي الونش - أحمد فتوح خط الوسط: إمام عاشور - محمد أشرف "روقا" - يوسف إبراهيم "أوباما" خط الهجوم: أحمد سيد "زيزو" - أشرف بن شرقي - سيف الدين الجزيري ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: "محمد عواد، عبد الله جمعة، محمد عبد الشافي، حازم إمام، طارق حامد، إسلام جابر، محمد أوناجم، رزاق سيسيه، عمر السعيد.

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