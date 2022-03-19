بطريرك المارون يبدأ زيارته الرسمية لمصر

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جدة - نرمين السيد - ووصل بطريرك أنطاكية، القاهرة، مساء أمس، وكان فى استقباله المطران جورج شيحان، مطران مصر والسودان، والزائر الرسولى على شمال إفريقيا، والسفير على الحلبى، سفير لبنان فى القاهرة، والأباتى بيار نجم الأب العام للرهبانية المريمية المارونية بلبنان، والأب نبيل رفول، رئيس الرسالة المارونية فى مصر، والخورى نبيل هب الريح، راعى كنيسة القديس يوسف المارونية بالظاهر.
ومن المقرر أن يلتقى البطريرك بالرئيس عبد الفتاح السيسى، وقداسة البابا تواضروس الثانى، وفضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر.
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