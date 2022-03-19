حياة كريمة.. محافظ أسوان يكلف بالتعامل الفورى مع شكاوى الأهالى بإدفو

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ أسوان أشرف عطية، اليوم، أنه قام بتوجيه فريق وحدة حياة كريمة بالمحافظة إلى قرية خور أبو على التابعة لقرية الحجز بحرى بمركز إدفو لمتابعة شكوى الأهالى التى جرى إرسالها على رقم "واتس آب" الخاص بمحافظ أسوان.





والمتعلقة بوجود تعدى على حرم السكة الحديد؛ مما يتسبب فى منع مرور المركبات والعربات المحملة بالمعدات الخاصة بالشركات المنفذة لمشروعات "مبادرة التطوير الشامل للريف المصرى حياة كريمة داخل القرية.

وذكر المحافظ فى بيان اليوم، أنه تجرى الاستجابة الفورية والتفاعل المباشر مع المشاكل والشكاوى والاحتياجات الجماهيرية لمواطنى المحافظة بمختلف المراكز والمدن مع وضع الحلول الجذرية لأى مطالب والعمل على تلبيتها وفقاً للإمكانيات المتاحة باعتبار ذلك من أولويات العمل التنفيذى، مشيرا إلى أنه جرت مخاطبة السكة الحديد والكهرباء لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك بإزالة التعدى الموجود والمتسبب فيه 3 منازل مع قطع التيار الكهربائى عنها.

كما توجه فريق وحدة "حياة كريمة" إلى قرية الشراونة قبلى التابعة لقرية الحجز بحرى أيضاً بإدفو للتعامل مع شكوى الأهالى المتعلقة بتوفير خدمة الصرف الصحى؛ حيث تبين - فور التواصل مع مدير المشروعات بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى - أنه سيتم بدء أعمال الشبكات بالقرية خلال الفترة المقبلة وقد تم اختيار موقع محطة الرفع بالشراونة وجارى التجهيز لأعمال الشبكات بعد أن وصلت نسبة التنفيذ بقرية الشراونة بحرى وهى القرية الأم إلى أكثر من 70 % بهذا المشروع تنفيذاً لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ومحافظ أسوان بضرورة حصر المناطق الغير مخدومة بالصرف الصحى تمهيداً لإدراجها ضمن أعمال المبادرة الرئاسية.

وأعرب أهالى تلك القرى عن شكرهم للمحافظ وأجهزته المعاونة لسرعة الاستجابة لشكواهم والتعامل الفورى معها؛ مما ساهم فى بث الطمأنينة فى نفوسهم وزيادة ثقتهم فى جهود وإنجازات الحكومة لتوفير حياة كريمة لهم على الوجه الأكمل.

وقام أعضاء وحدة "حياة كريمة" بالمرور على مشروعات المبادرة الرئاسية بقرية الحجز بحرى لمتابعة معدلات ونسب التنفيذ؛ حيث جرى المرور على مبنى وحدة التضامن الاجتماعى الجارى العمل فى إنشائها، ولا تزال أعمال الحفر مستمرة، ومركز شباب الشراونة قبلى والذى يتم رفع كفاءته وتطويره بنسبة تنفيذ 70 %.

واختتمت الزيارة بتفقد المجمع الخدمى بقرية الخوى والذى بلغ نسبة التنفيذ به إلى 80 %، ونقل مدير الوحدة تكليفات محافظ أسوان للشركات المنفذة بضرورة رفع التراكمات من أمام المبانى أولاً بأول ووضع البانرات التى تحتوى على بيانات المشروعات الجارية لتعريف المواطنين بحجم الجهود والإنجازات المنفذة لصالحهم.