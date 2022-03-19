الأزهر: الفكر الإسلامى يتميز بالشمولية وتأثيره ممتد عبر العصور والأزمنة

جدة - نرمين السيد - قال وكيل الأزهر الشريف، الدكتور محمد الضوينى، إن مفهوم التنمية يتجاوز المحافظة على الثروات الطبيعية والموارد المادية إلى المحافظة على كل ما يتعلق بالإنسان من جوانب ثقافية واقتصادية ودينية واجتماعية، وصيانة حياته حاضرا ومستقبلا، موضحا أن المشروعات التنموية لا تكون ناجحة إلا بالاستدامة التى حظيت الآن باهتمام كبير على مستوى الدول، والهيئات، والمنظمات.





وأضاف وكيل الأزهر خلال كلمته اليوم السبت، بالمؤتمر العلمى الثالث لكلية أصول الدين جامعة الأزهر، تحت عنوان "التنمية المستدامة فى الفكر الإسلامى" أن التنمية المستدامة فى الإسلام لا تقف عند الجانب المادى وحده، بل تجعله جنبا إلى جنب مع البناء القيمى والأخلاقى والروحى، الذى يصون هذه التنمية ويحفظها من العبث بمكوناتها وبرامجها، كما أن التنمية فى الإسلام لا تقف عند إصلاح الدنيا بل تتجاوزها إلى الآخرة، وذلك كله تحت اسم «الإعمار» الذى يشمل القلب والعقل، والعلم والعمل، والدنيا والآخرة.

وتابع الضوينى: "المتأمل للفكر الإسلامى الثرى يجد عند علمائه إشارات تؤكد ملمح استدامة التنمية، وتظهر سبق العلماء لزمانهم"، مؤكدا أن هذا الفكر يتميز بأنه لا يقف عند عصر معين أو زمن مخصوص ينتهى أثره بانتهائه، كما أنه يتميز بالشمول فهو يخاطب كل الأمم، وكل الأجناس، وكل الشعوب، وكل الطبقات، وهذا الشمول يتجلى فى العقيدة والإيمان، والعبادات والمعاملات، والأخلاق والفضائل، والتشريع والتنظيم.

وأوضح أن التنمية ومشروعاتها حين تقوم على المقومات المادية وحدها فإنها سرعان ما تؤدى إلى انهيار حضارى، داعيا إلى عدم الانخداع بما يصور لنا من تجارب تنموية يشار إليها بالنجاح، مؤكدا أن النجاح فى الجانب المادى وحده لا يستطيع القضاء على الجرائم، ولا يقدم حلا للأسر المفككة، ولا يضع علاجا للاضطرابات النفسية والسلوكية.

وأشار إلى أن السبب الأساسى فى سعة الفكر الإسلامى وشموله، هو سعة وشمول الأصول التى ينطلق منها، والأهداف التى يسعى إليها، موضحا أن الفكر الإسلامى جاء لكى يعالج واقع الإنسان والمجتمع دون تضليل أو وهم أو واقعية محبطة، وإنما معالجة وسطية تعالج مشاكل الإنسان واحتياجاته، وترتب سلوكه وعلاقاته، وتنظم قوانينه وقواعده.

ولفت وكيل الأزهر إلى أنه إذا كانت التنمية المستدامة تقوم على ثلاثة عناصر أساسية هى الاقتصاد، والمجتمع، والبيئة، فإن الفكر الإسلامى قد عنى بكل هذه العناصر فى سبك عجيب، ويضيف إليها البعد المعنوى الذى يركز على بناء الإنسان وتنميته ذاتيا، وذلك بتربيته دينيا وروحيا وخلقيا وقيميا؛ ليقوم بالدور المنوط به، بما يضمن تنمية مستدامة فى الدنيا والآخرة.

ودعا وكيل الأزهر المشاركين بالمؤتمر، الذى يجيء دليلا على اعتزاز الأزهر بالفكر الإسلامى، ووعى رجال الأزهر بالتحديات التى تحيط بوطننا وأمتنا، إلى الاجتهاد لطرح بحوث جادة ورصينة، تكون نورا يؤكد تجاوز علوم التراث لزمانها الذى وردت فيه، وتفاعلها مع العصر الحاضر، وتكشف عن مرونة الفكر الإسلامى، وقدرته على الإسهام بنصيب وافر فى حل مشكلات الواقع.

وتنظم كلية أصول الدين بجامعة الأزهر بالقاهرة، مؤتمرها العلمى الدولى الثالث، بمركز الأزهر للمؤتمرات، تحت عنوان "التنمية المستدامة فى الفكر الإسلامى"؛ وذلك لمناقشة مدى اهتمام الشريعة الإسلامية بالتنمية المستدامة، من خلال استعراض جوانبها المشرقة التى حث عليها الإسلام، والكشف عن المشكلات التى تعوق جهود التنمية، بجانب الاستفادة من إسهامات المؤسسات الدينية وجهود علماء الفكر الإسلامى فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بهدف طرح الحلول المناسبة لها فى ضوء الشريعة الإسلامية.