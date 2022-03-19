محامي الطيار أشرف أبو اليسر يكشف لـ دوت الخليج تفاصيل جديدة في قضية محمد رمضان

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دوت الخليج يكشف كواليس جديدة عن قضية محمد رمضان وأشرف أبو اليسر

قضية محمد رمضان والطيار

وكشف مجدي حلمي محامي الطيار الراحل أشرف أبواليسر في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج، رد فعل الفنان محمد رمضان تجاه أسرة الطيار الراحل، موضحًا أنه لم يتواصل معهم منذ بداية الأزمة أو حاليًا.

وأضاف مجدي حلمي في تصريحه الخاص: “إذا امتنع محمد رمضان عن دفع التعويض الذي يبلغ قيمته 6 ملايين جنيه سيتعرض للتنفيذ الجبري وقد يواجه بعض الغرامات ومن الممكن أن يصل الأمر للحجر على ثروته”.

يذكر أن قرار المحكمة بتغريم الفنان محمد رمضان مبلغ 6 ملايين جنيه لصالح الطيار الراحل أشرف أبو اليسر هو على خلفية تسببه في أزمة أدت لوقفه عن العمل عام 2019.

محامي الطيار أشرف أبو اليسر

وقال مجدي حلمي محامي أسرة الطيار أشرف أبو اليسر في مداخلة تلفزيونية له: “أسرة الراحل عندهم يقين أن محمد رمضان سبب رئيسي في وفاته، ويرون أنه لولا سحب رخصته لما كان وصل إلى ما وصل إليه”.

وأوضح في مداخلة أخرى أن الطيار أشرف أبو اليسر كان يتمتع بأخلاق رفيعة وكان عائل أسرته الوحيد، ووجه نصيحته للفنان محمد رمضان أن ينفذ قرار المحكمة ويفي بدفع التعويض لأسرة الراحل.

أزمات محمد رمضان

يشار أن الدولة تحفظت على أموال الفنان محمد رمضان العام الماضي وكان وقتها الاجراء القانوني هو "التحفظ الإداري" بطلب من محامي الطيار الراحل أشرف أبو اليسر، حتى يتسنى لهم ضمان صرف التعويض، وتعرض وقتها الفنان لانتقادات شديدة.

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ومن ناحية أخرى، يدخل الفنان محمد رمضان السباق الرمضاني لعام 2022 من خلال مسلسل المشوار الذي يشارك به الفنانة دينا الشربيني ويتناول العمل قضية الإتجار بالآثار في إطار أكشن ودراما وغموض حيث يتعرض لأزمات ومواقف تجعله يهرب من شيء هو وزوجته وابنه من خطر.