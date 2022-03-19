/686692/برلماني-مصر-على-طريق-التنمية-الشاملة-بمشاريع-زراعية-وخدمية-وصناعية-واعدة

قال النائب محمد نشأت العمده، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الدولة تولي اهتماما كبيرا بقطاع الإستثمار وتسعى جاهدة لتهيئة الأجواء لتشجيع الإستثمار، وإتاحة الفرص الإستثمارية أمام المستثمرين المحليين والاستثمار الأجنبي، لخلق فرص عمل حقيقية أمام الشباب والحد من ظاهرة البطالة وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وفتح آفاق ضخمة عبر مشاريع قومية عملاقة.

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ونوه نشأت، في تصريحات له اليوم، بجهود وزارة التجارة والصناعة، بتوجيهات الرئيس السيسي، بدعم ومساندة المستثمرين ورجال الصناعة، وتحفيز أنشطتهم الصناعية والتجارية لدفع عجلة الانتاج وتحسين مستوي الإقتصاد المصري، مؤكدا أن الاستثمار هو قاطرة التنمية في أي دولة ومصر جادة تماما في هذا الملف.

النائب محمد العمدة: مصر على طريق التنمية الشاملة بمشاريع زراعية وخدمية وصناعية واعدة

وأشار النائب محمد نشات، إلى أن المشاريع العملاقة في العاصمة الإدارية والمدن الجديدة وتوجيه استثمارات ضخمة لسيناء وإنشاء عشرات المجمعات الصناعية في الصعيد وغيرها بنحو 17 مجمعا حتى الآن يخلق فرصا استثمارية واقتصادية ضخمة في البلاد.

واختتم عضو البرلمان، بأن مصر على طريق التنمية الشاملة بمشاريع زراعية وخدمية وصناعية واعدة وتخطط بقوة للمستقبل والآجيال الجديدة.

التنسيقية تواصل ورش عمل الموسم الأول للمنتديات بمبادرة محو الأمية

هذا و تجري تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم السبت، ورشة العمل الخاصة بمبادرة محو الأمية ضمن "المنصة الحوارية للعدالة الثقافية" التي أطلقتها منتديات التنسيقية في موسمها الأول.

وخلال الورشة يلتقي كلا من لبنى خليفة ويوسف عماد، المسئولان عن المبادرة، ومعهما ماجد طلعت، عضو المنتديات، مع ماجدة خليل، مدير وحدة البروتوكولات بالهيئة العامة لتعليم الكبار" العضو الحكومي"، وأحد الممثلين عن جمعية مصر الخير" عن المجتمع المدني".

وتأتي تلك الورش حيث يلتقي المسئول عن المبادرة ومعه ممثل عن منتديات التنسيقية بممثلين عن الحكومة ومنظمات المجتمع المدني وعن طلاب الجامعات، لمناقشتهم في القضية المطروحة والاستماع لوجهة نظرهم بهدف الوصول لورقة عمل تحقق الهدف المطلوب.