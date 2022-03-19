/686691/سلبية-مسحة-الزمالك-قبل-مواجهة-بترو-أتلتيكو-فى-دوري-أبطال-إفريقيا

أعلن طبيب الزمالك عن سلبية المسحة الطبية لجميع أفراد البعثة قبل مواجهة بترو أتلتيكو الأنجولي بدوري أبطال إفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويدخل الزمالك ضيفا على بترو أتلتيكو في المباراة المقرر لها اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الخامسة للمجموعة الرابعة من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

تاريخ مواجهات الزمالك أمام أندية أنجولا

التقى نادي الزمالك أمام أندية أنجولا فى 10 مواجهات ، نجح الفارس الأبيض فى الفوز خلال 5 مباريات وخسر مرة واحدة، بينما حضرر التعادل فى 4 مباريات.

فيما التفي الفريقن من قبل 3، فى الكونفدرالية الأفريقية 2019، تعادل الزمالك فى الأولى إيجابيا، وفاز فى الثانية 1 – 0، والاخيرة حضر التعادل بنتيجة 2-2.

قائمة الزمالك

وجاءت قائمة نادي الزمالك كالتالي.

حراسة المرمى: محمد أبو جبل، محمد عواد، السيد عطية.

خط الدفاع: محمد عبد الغني، محمود الونش، حسام عبد المجيد، عبد الله جمعه، محمد عبد الشافي، أحمد فتوح، حازم إمام، حمزة المثلوثي

خط الوسط: طارق حامد، إمام عاشور، محمد أشرف روقا.

خط الهجوم: يوسف أوباما، إسلام جابر، أحمد سيد زيزو، محمد أوناجم، أشرف بنشرقي، رزاق سيسيه، عمر السعيد، سيف الجزيري.

ترتيب مجموعة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا

1- الوداد المركز الأول9 نقاط.

2- بترو أتلتيكو المركز الثاني 7 نقاط.

3- الزمالك المركز الثالث نقطتين.

4- ساجرادا المركز الرابع نقطة واحدة.

غيابات الزمالك أمام بترو أتلتيكو الأنجولى

محمود علاء للإيقاف بعد الحصول على ثلاثة إنذارات خلال المباريات الماضية أمام الوداد المغربي، و محمود شيكابالا يغيب عن المواجهة بسبب معاناته من الإصابة بشد في عضلة السمانة.