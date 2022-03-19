لأول مرة عالميًا.. عرض «رحلة طويلة» في مهرجان الإسماعلية السينمائي

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يُعرض اليوم السبت فيلم «رحلة طويلة» للمخرج علي كاظم لأول مرة عالميًا ضمن مسابقة الأفلام الروائية بالدورة الـ 23 من مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة.

دوت الخليج يرصد عرض فيلم «رحلة طويلة» بمهرجان الإسماعلية.

فيلم «رحلة طويلة»

يحكي الفيلم عن دريس الابن لأب مغربي و أم بلجيكية، الذي يذهب بعد وفاة أبيه، في رحلة برية يواجه فيها صديق طفولة والده وعمه، عليه أن يتخذ قراراً أساسيا: هل سيحرق جثة أبيه أم سيعود بها حسب التقاليد، دفنها في الوطن الأصل؟

وافتتحت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، واللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، فعاليات الدورة الـ 23 لمهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، الخميس الماضي بقصر ثقافة الإسماعيلية.

كلمة افتتاح المهرجان من وزيرة الثقافة

وقالت وزيرة الثقافة المصرية إيناس عبدالدايم في كلمة الافتتاح الذي أقيم بقصر ثقافة الإسماعيلية: "اليوم على أرض الإسماعيلية، التي تعد ممرا للسلام ومعبرا للمحبة، نعلن افتتاح الدورة الثالثة والعشرين من مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة".

وأضافت أن المهرجان "بات منذ ميلاده محفلا عالميا لطرح ومناقشة الكثير من القضايا الإنسانية والأفكار البناءة وإلقاء الضوء على ثوابت القيم السامية والمبادئ النبيلة من خلال عالم ساحر جذاب يضم برنامجا مميزا يزخر بأهم وأحدث الأفلام العربية والدولية التي تعرض للمرة الأولى في مصر والمنطقة إلى جانب مجموعة من الفعاليات الأخرى".

الأفلام المنافسة بمهرجان الإسماعلية

يتنافس على جوائز المهرجان 57 فيلما ضمن خمس مسابقات للأفلام التسجيلية الطويلة والروائية القصيرة والتسجيلية القصيرة وأفلام التحريك وأفلام الطلبة فيما تعرض باقي الأفلام ضمن برامج خاصة موازية.

من جانبه، قالت السيناريست زينب عزيز: «بالنسبالي دي الدورة الأولى اللي أكون موجودة فيها كرئيس المركز القومي للسينما، أنا وسعد هنداوي، رئاسة المركز القومي للسينما حاجة تقيلة مش سهلة لأن العالم بيخاطب السينما عن طريقنا، وهمه مهرجان الإسماعيلية حاجة صعبة».

وأضافت، «بكافح كرئيس المهرجان عشان يطلع بشكل أفضل، ووجهت الشكر لوزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم ومن حظي أنها فنانة وحاسة بينا وبحبنا لشعبنا وهي داعم كبير لينا، والسنة دي فيه تفاصيل مختلفة، ويارب نعمل شغل مختلف، وانا مبسوطة جدا بتكريم اتنين من أهم المخرجين، وشرف لينا وجودهم وهم خيري بشارة وعواد شكر».