فوزي إبراهيم يستحوذ على 107 صوت في انتخابات المؤلفين والملحنين

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حصل فوزي إبراهيم على عدد 107 صوت في إنتخابات الجمعية العمومية لـ المؤلفين والملحنين والناشرين الساسيرو، من أصل 180 صوتًا صحيحًا من أعضاء الجمعية، في الإنتخابات التي أُجريت صباح اليوم في ساقية الصاوي في الزمالك.

دوت الخليج يرصد حصول فوزي إبراهيم على 107 صوت في إنتخابات الجمعية العمومية لـ المؤلفين والملحنين والناشرين الساسيرو

فوزي إبراهيم ينال ثقة الأعضا في إنتخابات مجلس جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين

أستحوذ الشاعر فوزي إبراهيم على ثقة العدد الأكبر من أعضاء الجمعية العمومية لـ المؤلفين والملحنين والناشرين الساسيرو، حيث فاز بعدد الأصوات الكبر من بين أعضاء الجمعية، ويليه الملحن حسن دنيا الذي حصل على 100 صوت، وبهذا يكون مجلس جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين مكون من 5 أعضاء من الشعراء، و5 من الملحنين، بإجمال 10 أعضاء، وهم كاآتي: من الشعراء فوزي ابراهيم، محمود عبد العزيز، عمر الجبيلي، محي حوار ومصطفى مرسي من الشعراء، ومن الملحنين حسن دنيا، حسن أش أش، شريف حمدان، مصطفى عوض وماجد عرابي.

مدحت العدل رئيس الجمعية العمومية لـ المؤلفين والملحنين والناشرين الساسيرو

فاز السيناريست والكاتب المعروف مدحت العدل على 94 صوتًا في إنتخابات الجمعية العمومية لـ المؤلفين والملحنين والناشرين الساسيرو، وبهذا يستكمل أداءه لمهام رئيس الساسيرو، وكان المرشحون لهذا المنصب هم الموسيقار هاني مهنى، الملحن صالح أبو الدهب بالإضافة إلى الموسيقار منير الوسيمي.

المرشحين لمناصب الشعراء والملحنين في مجلس الساسيرو

تقدم لشغل مقاعد الشعراء في الساسيرو ما يقارب 14 شاعر، وهم: فوزي إبراهيم ورضا محمود ومحمود عبد العزيز ومحي حوار وخالد صالح وعبير الرزاز وصبري رياض وصلاح عمار وعلى السويفي وعمر الجبيلي وعماد حسن ومحمد جمعة ومحمد الصواف ومصطفى مرسي.

أما عن مقاعد الملحنين، فتقدم إليها أيضًا 14 ملحن، وهم وحسن دنيا حمدي حمادة وحمدي سكر وأمجد العطافي ومصطفى عوض وحسن اش اش وشريف حمدان ووفا حسين ومحمود الخيامي وصلاح الشرنوبي وماجد عرابي وطارق فؤاد وبهاء حسني ومحمد حمدي.

إنتخابات الجمعية العمومية لـ المؤلفين والملحنين والناشرين الساسيرو

أُقيمت الإنتخابات الخاصة بمجلس جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين الساسيرو، مساء أمس 18 مارس، في ساقية الصاوي في منطقة الزمالك، بحضور عدد كبير من الملحنين والشعراء والمؤلفين في مصر، ليدلون بأصواتهم في المناصب الـ 10 الخاصة بمجلس إدارة جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين، ومنصب رئيس الجمعية أيضًا، حتى أن الشاعر أمل الطائر على كرسي متحرك، وقام كل من مدحت العدل وفوزي إبراهيم باستقباله بترحيب خاص جدًا.