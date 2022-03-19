القائم بالأعمال بالإنابة بسفارة مصر في التشيك يحضر افتتاح معرض Holiday World

حضر د. أحمد عزام القائم بالأعمال بالإنابة بسفارة جمهورية مصر العربية في التشيك افتتاح معرض Holiday World في دورته الثلاثين، والذي أقيم في العاصمة براج ويُعد أحد أهم معارض الترويج السياحي في منطقة شرق ووسط أوروبا.

على هامش مشاركته في الفاعلية، التقى القائم بالأعمال بالإنابة بنائب وزير السياحة التشيكي وذلك بحضور مديرة المعرض وكذا نائبة رئيس جمعية الشركات والمرشدين السياحيين التشيكيين، حيث أكد لهم على أهمية تعزيز حركة التدفقات السياحة التشيكية إلى المقاصد السياحية المصرية، وخاصة مع الانحصار التدريجي لجائحة الكوفيد، وفى ضوء نجاح مساعي السفارة بالتنسيق مع السلطات التشيكية في الاتفاق على الاعتراف المُتبادل بشهادات التطعيم الخاصة بكوفيد والصادرة عن البلدين، وذلك بهدف تسهيل حركة سفر المواطنين بين مصر والتشيك.

كما أوضح القائم بالأعمال بالإنابة أن هذا العام سيشهد افتتاح المتحف المصري الكبير، وهو ما يمثل نقطة جذب إضافية للسياحة التشيكية إلى مصر بجانب المقاصد السياحية الشاطئية المصرية والتي تُعد حاليًا فى طليعة الوجهات السياحية التي يحرص التشيكيون على زيارتها.