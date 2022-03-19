إطلاق برنامج أسبوع الفرانكوفونية في كيتو لمجموعة الأعضاء برئاسة السفير المصري في...

ألقى السفير أشرف عبد القادر سلامة، سفير جمهورية مصر العربية لدى الإكوادور، محاضرة في المركز الثقافي الفرنسي في كيتو بعنوان "رحلة العائلة المقدسة في مصر" تناولت رحلة السيد المسيح والسيدة العذراء في مصر على مدار ثلاث سنوات، وذلك باعتباره رئيس مجموعة سفراء الدول الفرانكوفونية المعتمدة في كيتو، حيث حضر الفعالية عدد من السفراء المعتمدين ومسئولين في الحكومة الإكوادورية.

هذا، وقد أعرب العديد من الحاضرين عن تقديرهم العظيم لتاريخ مصر العريق وثرائه، معربين عن اهتمامهم بزيارة مصر والتمتع بإرثها الحضاري وتفقد معالمها المختلفة، بما في ذلك مسار رحلة العائلة المقدسة.