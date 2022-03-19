السفارة المصرية في البيرو تُقيم معرضًا للتعريف بالمقاصد الأثرية المصرية

في إطار المشاركة المصرية في أسبوع رابطة دول الفرانكفونية في البيرو، وبالتعاون مع بلدية ليما، أقامت السفارة المصرية في البيرو معرضًا للمقاصد الأثرية والسياحية المصرية الرئيسية بالحديقة المركزية للعاصمة، وذلك لإبراز ما تعكسه الحضارة المصرية على مر العصور من تنوع وثراء وتواصل مع الثقافات المختلفة، ومن بينها الفرانكوفونية.

تضمنت الفاعلية كذلك حفلاً لتوزيع جوائز قدمها السفير د. هاني سليم للأطفال البيروفيين الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في المسابقة التي نظمتها السفارة بعنوان "مصر في عيون أطفال البيرو". وقد افتتح السفير المصري خلال الحفل معرض اللوحات الفائزة بحضور كل من عمدة المدينة وكبار المسئولين بوزارات الخارجية والثقافة والتعليم ورئيس "الرابطة الفرنسية" في البيرو وسفراء عدد من دول رابطة الفرانكوفونية، وعلي رأسهم السفير البلجيكي الرئيس الحالي للرابطة في البيرو وسفراء كندا وسويسرا ورومانيا.