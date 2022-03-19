وزير التعليم العالي والبحث العلمي يفتتح كلية الطب البشري بجامعة الوادي الجديد

افتتح الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، يرافقه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، كلية الطب البشري بجامعة الوادي الجديد بحضور الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد و الأستاذة حنان مجدي نائب المحافظ وفد رؤساء الجامعات المصرية، وذلك خلال زيارته للمحافظة.
َوقام الوزير بتفقد الأقسام والمعامل وقاعات التدريس بالكلية والتي تم تجهيزها بأحدث الأجهزة والوسائل التكنولوجية الحديثة، والتي تعد أحدث كليات الجامعة والمقامة على مساحة ١٨٠٠م٢. والتقى بطلاب الكلية واستمع إلى آرائهم بالخدمات التعليمية المتوفرة بالكلية مشيداََ بهذا الصرح التعليمي الذي يخدم المنظومة الصحية والتعليمية، وجهود القيادة السياسية وقيادات المحافظة لإنجاز مشروع الكلية في وقت قياسي.
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