عاجل.. الأرصاد: انخفاض آخر بـ درجات الحرارة فى هذا الموعد

جدة - نرمين السيد - توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، اليوم السبت، أن تشهد البلاد انخفاضا فى درجات الحرارة مرة أخرى بداية من يوم الثلاثاء 22 مارس.





كما توقعت الهيئة، بحسب بيان لحالة الطقس على مدار 6 أيام، سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى. ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة والوجه البحرى، بارد على السواحل الشمالية، دافىء على شمال الصعيد وجنوب سيناء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، وذلك خلال ساعات النهار. أما ليلا فيسود طقس شديد البرودة على جميع أنحاء الجمهورية.

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