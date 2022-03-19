القائم بالأعمال بسفارة مصر فى التشيك يحضر افتتاح معرض Holiday Worl

جدة - نرمين السيد - حضر أحمد عزام القائم بالأعمال بالإنابة بسفارة جمهورية مصر العربية، فى التشيك، افتتاح معرض Holiday World فى دورته الثلاثين، والذى أقيم فى العاصمة براج ويُعد أحد أهم معارض الترويج السياحى فى منطقة شرق ووسط أوروبا.





وعلى هامش مشاركته فى الفاعلية، التقى القائم بالأعمال بالإنابة بنائب وزير السياحة التشيكى وذلك بحضور مديرة المعرض وكذا نائبة رئيس جمعية الشركات والمرشدين السياحيين التشيكيين، حيث أكد لهم على أهمية تعزيز حركة التدفقات السياحة التشيكية إلى المقاصد السياحية المصرية، وخاصة مع الانحسار التدريجى لجائحة الكوفيد، وفى ضوء نجاح مساعى السفارة بالتنسيق مع السلطات التشيكية فى الاتفاق على الاعتراف المُتبادل بشهادات التطعيم الخاصة بكوفيد والصادرة عن البلدين، وذلك بهدف تسهيل حركة سفر المواطنين بين مصر والتشيك.

كما أوضح القائم بالأعمال بالإنابة، أن هذا العام سيشهد افتتاح المتحف المصرى الكبير، وهو ما يمثل نقطة جذب إضافية للسياحة التشيكية إلى مصر بجانب المقاصد السياحية الشاطئية المصرية والتى تُعد حاليًا فى طليعة الوجهات السياحية التى يحرص التشيكيون على زيارتها.