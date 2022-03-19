جدة - نرمين السيد - ألقى السفير أشرف عبد القادر سلامة، سفير مصر لدى الإكوادور، محاضرة فى المركز الثقافى الفرنسى فى كيتو بعنوان "رحلة العائلة المقدسة فى مصر" تناولت رحلة السيد المسيح والسيدة العذراء فى مصر على مدار ثلاث سنوات.





يأتى ذلك باعتباره رئيس مجموعة سفراء الدول الفرانكوفونية المعتمدة فى كيتو، حيث حضر الفعالية عدد من السفراء المعتمدين ومسؤولين فى الحكومة الإكوادورية. وأعرب العديد من الحاضرين عن تقديرهم العظيم لتاريخ مصر العريق وثرائه، معربين عن اهتمامهم بزيارة مصر والتمتع بإرثها الحضارى وتفقد معالمها المختلفة، بما فى ذلك مسار رحلة العائلة المقدسة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إطلاق برنامج أسبوع الفرانكوفونية فى كيتو برئاسة السفير المصرى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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