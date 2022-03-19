الشركة الوطنية للمشروعات الإنتاجية بسيوة تستقبل وفدا من جمعية إحياء التراث

جدة - نرمين السيد - استقبلت مصانع الشركة الوطنية للمشروعات الإنتاجية "صافى" بسيوة، التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وفدا من جمعية إحياء التراث المصرى، وذلك فى إطار دور القوات المسلحة الرائد فى المجال المجتمعى وتحقيقا لمسؤولياتها الاجتماعية.





وأعرب الدكتور هشام الشاذلى رئيس جمعية إحياء التراث المصرى، عن فخره بما شاهده بالمصانع من خطوط إنتاج تتواكب مع أحدث التكنولوجيا العالمية فى مجالات عمل الشركة، مثمنا الدور الذى تقوم به الشركة فى خلق تجمعات تنموية جديدة، بالإضافة إلى توفير العديد من فرص العمل للشباب.

وأبدى أعضاء جمعية إحياء التراث المصرى عن سعادتهم بما شاهدوه بمصانع الشركة من حيث القدرة الإنتاجية العالية وجودة المنتجات، مؤكدين أهمية الدور الذى تقوم به القوات المسلحة فى الدفاع عن الوطن وكذلك مساهمتها فى التنمية الشاملة للدولة، كما أكدوا على الدور الوطنى المشرف لأهالى واحة سيوة وتعاونهم مع القوات المسلحة فى تنفيذ خطط التنمية باعتبارهم خط الدفاع الأول عن أمن مصر القومى.

شملت الجولة التفقدية عرض تقديمى عن الشركة واسهاماتها المختلفة، ومعرضا لمنتجات الشركة الوطنية للمشروعات الإنتاجية "صافى" وجولة بخطوط الإنتاج والتغليف والتعبئة.