سفارة مصر فى البيرو تقيم معرضا للتعريف بالمقاصد الأثرية

جدة - نرمين السيد - أقامت السفارة المصرية فى البيرو، معرضًا للمقاصد الأثرية والسياحية المصرية الرئيسية بالحديقة المركزية للعاصمة، فى إطار المشاركة المصرية فى أسبوع رابطة دول الفرانكفونية، وبالتعاون مع بلدية ليما.





وذلك لإبراز ما تعكسه الحضارة المصرية، على مر العصور من تنوع وثراء وتواصل مع الثقافات المختلفة، ومن بينها الفرانكوفونية. وتضمنت الفاعلية كذلك حفلاً لتوزيع جوائز قدمها السفير هانى سليم للأطفال البيروفيين الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى فى المسابقة التى نظمتها السفارة بعنوان "مصر فى عيون أطفال البيرو". وافتتح السفير المصرى خلال الحفل معرض اللوحات الفائزة بحضور كل من عمدة المدينة وكبار المسؤولين بوزارات الخارجية والثقافة والتعليم ورئيس "الرابطة الفرنسية" فى البيرو وسفراء عدد من دول رابطة الفرانكوفونية، وعلى رأسهم السفير البلجيكى الرئيس الحالى للرابطة فى البيرو وسفراء كندا وسويسرا ورومانيا.

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