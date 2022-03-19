هيئة الدواء تضبط 7500 عبوة ضمن جدول المخدرات بحوالى 15 مليون جنيه

جدة - نرمين السيد - وذلك بعدد من محافظات الجمهورية؛ لمتابعة ضبط سوق الأدوية، وإحكام الرقابة على تداول الأدوية، وصلاحية استخدام المستحضرات، والتأكد من انتظام العمل بالصيدليات وفقا للقانون، وكذلك انتظام وجود صيادلة بالصيدليات، ورصد مختلف المواقع الإلكترونية، والتطبيقات المختلفة، وكافة مواقع التواصل الاجتماعى التى تقوم بعرض وبيع وتداول المستحضرات الصيدلية.

وخلال تلك الحملات، تمكن مفتشو الصيدلة بالهيئة من ضبط كمية من الأدوية مجهولة المصدر وغير المسجلة بالهيئة، وأخرى مدرجة بجداول المخدرات، بعدد من الصيدليات ومخازن الأدوية، بلغت 7500 عبوة، تقدر بحوالى 15 مليون جنيه منها 850 عبوة بتكلفة 600 ألف جنيه تم ضبطها تباع بمحل غير مرخص خاص بتجارة الأعشاب والزيوت الطبية المعدة للاستخدام العلاجى.

كما تمكنت وحدة مكافحة جرائم الإنترنت بالهيئة بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، من ضبط كمية كبيرة من الأدوية المخدرة بمخزن غير مرخص، كما تم ضبط المسؤولين عن جروب واتس آب، يقوم بعرض وبيع أدوية مخدرة، حيث تم ضبط ما يزيد عن 1000 أمبول من أحد المستحضرات المدرجة ضمن جدول أول مخدرات، وذلك بيقمة مالية تقدر ب 270 ألف جنيه.

وتم تحرير محاضر بالوقائع، والعرض على النيابة العامة لاتخاذ اللازم واستكمال اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لردع المخالفات المرصودة.

يأتى ذلك انطلاقا من الاختصاصات الرقابية لهيئة الدواء المصرية؛ لتعزيز مفاهيم الحفاظ على فاعلية وجودة وأمان المستحضرات الدوائية المتداولة بسوق الدواء المصرى، وإحكام الرقابة عليه.