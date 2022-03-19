القباج: الرئيس أنصف المرأة المصرية

جدة - نرمين السيد - شاركت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، فى احتفالية نادى الصيد التى أقيمت تحت عنوان "المرأة المصرية أيقونة النجاح"، فى إطار احتفالات الدولة بالمرأة المصرية، حيث تم تكريم السيدات المتميزات والأمهات المثاليات لعام 2022 بنادى الصيد.





حضر الاحتفالية المهندس عبدالله غراب، رئيس مجلس الإدارة، والدكتور أشرف نهاد محرم، نائب رئيس مجلس الإدارة، ومريم عثمان، عضو مجلس الإدارة، وهبة ممدوح، عضو مجلس الإدارة، وإيمان كريم، عضو مجلس الإدارة، وعدد من الفنانات والإعلاميات ونجمات المجتمع.



وأبدت الوزيرة سعادتها بالتواجد داخل نادى الصيد الذى يشهد طفرات كبيرة وازدهارًا على مدار تاريخه، مقدمة التهانى لكل امرأة عضوة بالنادى أو عاملة بمناسبة احتفالات الدولة بالمرأة المصرية خلال شهر مارس الجارى.



وأكدت القباج أن رئيس الجمهورية أنصف المرأة المصرية، التى تولت مناصب قيادية وتنفيذية فى الدولة، فهناك دور ريادى للمرأة المصرية فى مواقع العمل المختلفة، وكذلك فى مواقع المسؤولية المجتمعية، مشيرة إلى أنه إذا كانت المرأة نصف المجتمع، فهى المسؤول عن تنشئة النصف الآخر التنشئة السليمة، مثمنة كذلك دور الرجل فى حياة المرأة، خصوصا فى ظل اهتمام الدولة بتنمية الأسرة المصرية، فالرجل والمرأة دورهما مهم لدورة الحياة.



وأوضحت وزيرة التضامن أن الموازنة المخصصة لبرنامج الدعم النقدى "تكافل وكرامة" ارتفعت من 3,7 مليار جنيه عام 2014 إلى 19 مليار جنيه عام 2021، تحصل السيدات على 14 مليار جنيه منهم فى برنامج الدعم النقدى تكافل وكرامة، كما يتم دعم السيدات ذات الإعاقة بما يقرب من 2 مليار جنيه سنويًا، بالإضافة إلى دعم السيدات المعيلات بـ2 مليار جنيه سنويا، وقامت الوزارة باستخراج الأوراق الثبوتية لما يقرب من 830,000 سيدة بما يشمل بطاقات رقم قومى، شهادات زواج، شهادات طلاق وشهادات ميلاد للأطفال، فضلًا عن تنفيذ مشروعات متناهية الصغر للنساء، وقد بلغ الرأس مال الأساسى للقروض الميسرة ما يقرب من 2.4 مليار جنيه مصرى موجه إلى 360 ألف مستفيد، أغلبهم من السيدات، كما تم دعم الأمهات أثناء فترة الحمل بصرف تعويضات للسيدات العاملات فى القطاع الخاص أثناء فترة الوضع بنسبة 75% من الأجر الأخير، وذلك لمدة 90 يومًا تُسدده صناديق التأمينات الاجتماعية، فى حين بلغت النفقة المُحصَّلة من خلال صندوق تأمين الأسرة ببنك ناصر لصالح النساء والأفراد دون عائل ما يقرب من 850 مليون جنيه سنويا، كما قامت وزارة التضامن بإصدار قرار بإعفاء المسنين فوق سن 70 سنة من مصروفات المواصلات العامة بما يشمل السكك الحديدية ومترو الأنفاق، بالإضافة إلى إعفاء من بلغوا 65 سنة بنسبة 50%، كما قامت الوزارة بإصدار مقترح لقانون لحقوق المسنين لأول مرة فى مصر، وتمت الموافقة عليه من مجلس الوزراء وجار مراجعته من مجلسى النواب والشيوخ.



وأعلنت القباج بمناسبة الاحتفال بالمرأة المصرية فى شهر مارس عن تخصيص ألف جنيه كدعم من وزارة التضامن التضامن الاجتماعى للسيدات العاملات بالنادى التى يبلغ عددهن 75 سيدة، بالإضافة إلى حصول كل سيدة عاملة على عدد 2 كرتونة لشهر رمضان المعظم بإجمالى 150 كرتونة.



ومن جانبه، أكد المهندس عبدالله غراب، رئيس مجلس إدارة نادى الصيد المصرى، أن المرأة تمثل كل شىء للمجتمع المصرى، مبديًا فخر النادى بعضوات النادى عبر تاريخه، خصوصا أن دورهن واضح فى النادى، موجهًا الشكر كذلك للسيدات العاملات بنادى الصيد الرياضى، مقدرًا الجهد الكبير المقدم من جانبهن.



وأشاد رئيس مجلس إدارة نادى الصيد بالدور والمجهود الكبير الذى تقوم به وزيرة التضامن الاجتماعى، ودورها الكبير الذى يشهد له الجميع، خصوصا فيما يتعلق ببرامج الحماية الاجتماعية وأنشطة الوزارة المختلفة.



وأهدى غراب درع النادى لوزيرة التضامن الاجتماعى تقديرًا لكل الجهود التى تقوم بها فى جهود وبرامج الوزارة المختلفة.

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