الكلية الفنية العسكرية توقع بروتوكول تعاون مع جامعة طنطا

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بحضور مدير الكلية الفنية العسكرية وعدد من أعضاء هيئة التدريس ورئيس جامعة طنطا وعدد من أعضاء هيئة التدريس بجامعة طنطا. واشتمل البروتوكول على التعاون للاستفادة من إمكانيات الطرفين لتنفيذ بحوث تطبيقية لدعم نقل وتسويق التكنولوجيات والاشتراك فى المؤتمرات العلمية وورش العمل وتنفيذ المشروعات البحثية التطبيقية وبحوث التكنولوجيا وكذلك مشاريع التخرج للطلبة والدراسات العليا. ويهدف البروتوكول إلى تحقيق التعاون العلمى والبحثى فيما بينهما وتبادل الخبرات والإمكانيات العلمية والمعملية والتعليمية فى المجالات الهندسية المختلفة وتبادل حضور الدورات التدريبية القصيرة. وتعتبر الكلية الفنية العسكرية، أحد أهم الصروح العلمية العريقة بالقوات المسلحة والمنوطة بالعمل على تخريج وتأهيل ضباط مهندسين للعمل فى أجهزتها المختلفة، كما أن جامعة طنطا تعتبر من الجامعات الحكومية المتميزة والتى تسعى دائما أن تكون رائدة فى مجالات التعليم والبحث العلمى.

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