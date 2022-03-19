محافظ القاهرة: صرف 500 ألف جنيه مكافآت للعاملين بورش هيئة النظافة

جدة - نرمين السيد - قرر محافظ القاهرة خالد عبدالعال، اليوم السبت، صرف شهر بالإضافة إلى 500 ألف جنيه مكافأة للعاملين بورش هيئة النظافة على ما حققوه من عمل متميز أدى لتوفير مبالغ كبيرة كان يتم دفعها عند الإصلاح خارج الهيئة.





جاء ذلك خلال تفقد عبدالعال اصطفاف 85 من معدات هيئة نظافة وتجميل القاهرة التى تم إصلاحها ورفع كفاءتها داخل ورش الهيئة بأيدى العمال والمهندسين العاملين بها، وذلك فى إطار السياسة التى تنتهجها محافظة القاهرة فى استغلال كافة الموارد والإمكانيات البشرية المتواجدة بها لترشيد الاستهلاك والاعتماد على الموارد الذاتية.

وثمن محافظ القاهرة جهود العاملين بالورش المتوسطة والورش الإنتاجية، موجها بأن يتولوا جميع أعمال إصلاح السيارات على مستوى الديوان العام، مشيرًا إلى أن المحور الأساسى فى تطوير هيئة النظافة والورش هو الاعتماد على العاملين المهرة الذين تزخر بهم الهيئة.

وأوضح أن الدولة تعمل على رفع كفاءة العمل بهيئة نظافة وتجميل القاهرة لمساعدتها على القيام بواجباتها فى تحسين جودة الخدمات المواطنين، مضيفًا أن التطوير الجارى حاليا بهيئة النظافة كان له الأثر الواضح على مستوى النظافة بأحياء العاصمة وهو ما لاقى استحسان المواطنين.

ومن جانبه، أشار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة إيهاب الشرشابى، إلى أن الورش المتوسطة والورش الإنتاجية تمكنت من إصلاح 19 سيارة 2 طن و49 سيارة 4 أطنان و17 حاوية بالجهود الذاتية فى أقل من 3 أشهر ضمن عملية رفع كفاءة وعمل العمرات الجسيمة وتحسين المظهر الخارجى للسيارات بأيدى مهندسى وفنيى الورش بالهيئة دون اللجوء إلى الإصلاح الخارجى حيث شملت الإصلاحات عمل عمرة للموتور وأعمال اللحام والسمكرة والدوكو، وذلك فى إطار الأعمال التى تقوم بها الهيئة لتعظيم مواردها المالية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد الشرشابى أن الهيئة أصبحت قادرة على إصلاح جميع أعطال المعدات داخلها مما يحقق وفورات مالية كبيرة.