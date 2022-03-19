القوات البحرية تنظم ندوة للتوعية بمرض قصور عضلة القلب

جاء ذلك بحضور اللواء بحرى أ.ح أشرف إبراهيم عطوة قائد القوات البحرية وعدد من قادة القوات البحرية ونخبة من كبار أساتذة أمراض القلب منهم الدكتور محمد صبحى والدكتور محمود حسنين والدكتور عمرو زكى والدكتور محمد صدقة.
وتم مناقشة العديد من الموضوعات خلال وقائع الندوة منها أسباب أمراض القلب والأوعية الدموية وأعراض النوبة القلبية والعوامل والأسباب التى تؤدى إلى الأصابة بقصور عضلة القلب وأمراض الذبحة الصدرية وضغط الدم وعرض النصائح العلمية للوقاية من هذه الأمراض.
جدير بالذكر أن أكثر من 200 ألف شخص يقضوا نحبهم سنويا نتيجة للإصابة بهبوض عضلة القلب والذى تعانى منه بعض الدول بسبب سوء الأحوال الطبية، وكذلك نقص الثقافة لدى المريض بإتباع العادات الصحية السليمة، والذى دفع منظمة القلب الأوروبية منذ عام 2010 إلى تخصيص أيام من شهر مايو للتوعية بالمرض.
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