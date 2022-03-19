/686683/كيف-أنصفت-مناقشات-المنتدى-البرلمانى-لمستقبل-وطن-الفلاح-المصرى

حاز الفلاح المصرى ومطالبه ومشاكله على مناقشات الجلسة الثانية للمنتدى البرلمانى الثانى لحزب مستقبل وطن، بحضور وزير الزراعة السيد القصير وخاصة على مستوى تسويق المنتجات وأزمات الأسمدة وضرورة العمل على وضع حلول قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، فيما عدد وزير الزراعة الجهود المتواصلة لتلبية جميع المطالب والتغلب على الإشكاليات مع التأكيد على أهمية التكاتف والتنسيق بين جميع الأطراف مع التوعية للفلاح بكافة التحديات والإنجازات.

دوت الخليج

ملف التسويق للمنتجات والزراعات التى يعمل على زراعتها الفلاح كانت جزء رئيسى من المناقشات حيث أكد الأعضاء من الحضور بأن الفلاح يعانى معاناة كبيرة بشأن تسويق المنتجات والزراعات ولابد من مواكبة التكنولوجيا لصالح الفلاح بشأن عملية التسويق وأن يكون هناك وعى وإرشاد زراعى بشكل حقيقى للزراعات المطلوبة والزراعات التى تحقق منها الإكتفاء وهو الأمر الذى تحدث بشأنه كثيرا النائب مجدى ملك عضو مجلس النواب وعضو لجنة الزراعة عن حزب مستقبل وطن.

الإرشاد الزراعى والتوعية الزراعية وفق تطورات العصر كانت من الأطروحات التى تحدث عنها الأعضاء ومنهم النائب عمرو هندى، مؤكدا على أن المعاناة الكبيرة التى يعانى منها الفلاح هو التسويق للمنتجات بجانب عدم الإرشاد بشكل صحيح ومواكبة العلم الزراعى المتطور حتى يحقق أفضل النتائج.

كيف أنصفت مناقشات المنتدى البرلمانى لمستقبل وطن الفلاح المصرى؟

أزمات الأسمدة كانت محور نقاش النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة والذى أكد على أن هذا الملف يمثل إشكالية كبيرة لدى الفلاح المصرى وتوجد جهود مبذولة من جانب الحكومة ولكن لابد من الاستمرار فى المتابعة والتنفيذ على أرض الواقع، وهو الأمر الذى عقب عليه وزير الزراعة بالتأكيد على أن جهود كبيرة تبذل فى هذا الملف للتغلب على كافة الإشكاليات مع تحديث الخريطة السمادية فى مصر، كما تم تحديث الخريطة الصنفية على مدار الفترة الماضية.

من ناحيتها أكدت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ضرورة العمل من أجل الفلاح ودعمه ومساندته بصورة مختلفة فى ضوء تحديات المرحلة وخاصة على مستوي محدودية الرقعة الزراعية، مؤكدا على أنها تلمس هذه التحديات بمحافظة كفر الشيخ حيث يحتاج بها الفلاح للدعم المساندة والحفاظ على دخله ووضعه الاقتصادى.

كيف أنصفت مناقشات المنتدى البرلمانى لمستقبل وطن الفلاح المصرى؟

ولفتت إلى أن الوزير فى حديثه أكد على أن محدودية الرقعة الزراعية وتفتيت الحيازات الزراعية من أهم التحديات التى تواجه الفلاح المصرى، مؤكدة على أن هذه التحديات تم ورثتها من الماضى، وبالتالى لابد من التعاطى معها بشكل مختلف ولنا فى محافظة كفر الشيخ النموذج حيث يكون الفلاح ملزم بزراعة الأرز بشكل شبه سنوى بسبب الملوحة مؤكدة على أنه فى ضوء هذه التحديات نكون أمام إلتزام بأن نحنوا على الفلاح ونحافظ على دخله ووضعه الاقتصادى.

من ناحيته أكد النائب على بدر، أمين سر لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، على ضرورة أن نكون أمام رؤى مختلفة بشأن التصنيع الزراعى فى محافظات مصر بالتنسيق بين الزراعة والصناعة ، فيما أكد النائب عمرو هندى أهمية أن نكون أمام حل لأزمات التسويق الزراعى فى مصر.

وأمام هذه التساؤلات والاستفسارات كان تعقيب وزير الزراعة مؤكدا أن الوزارة قامت بجهود كبيرة على مستوى الإرشاد الزراعى وإقامة حقول إرشادية للفلاحين على مدار السنوات الماضية،حيث كان العام الماضى نحو 8آلاف حقل إرشادى بمختلف المحافظات وحققت إنتاجية عالية نتيجة هذه الجهود، مؤكدا على أن مشاكل التسويق تعود لتفتيت الحيازة الزراعية ويتم مواجهة ذلك من خلال المنصة الزراعية للتسويق التعاون وأيضا إقرار الزراعات التعاقدية.

كيف أنصفت مناقشات المنتدى البرلمانى لمستقبل وطن الفلاح المصرى؟

ولفت وزير الزراعة إلى أن مواصلة هذه الجهود تتم من خلال المسئولية على الجميع حكومة ونواب مع الوعى لدى المواطنين وكل هذه القضايا المطروحة هى قضايا مزمنة وخاصة الأسمدة ويتم مواجهة بتحديث خريطة السماد فى مصر وأيضا إقرار نظام التحول للرى الحديث بجانب إقرار كارت الفلاح بصورة فعالة على أرض الواقع .

وأختتم حديثه بالتأكيد على المسئولية الأكبر على خلق حالة من الوعى لدى المواطنين بشأن توريد القمح خلال هذا الموسم فى ضوء الأزمة الكبيرة الخاصة بحرب أوكرانيا وروسيا ، مؤكدا على أن هذه أزمة كبيرة والقمح الذى يتم توريده لصالح الحكومة يعود خبر للمصريين وغيرها من الاستخدامات التى يحتاجها المواطن.