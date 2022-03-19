/686681/هشام-الجاهل-مصير-291-موظف-تابع-لجامعة-الإسكندرية-مهدد-نتاج-عدم-توفير-درجات-مالية-لهم

تقدم النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن مصير 291 موظف تابع لجامعة الإسكندرية، حيث أوضح أن لجنة المقترحات والشكاوى بمجلس النواب قد وافقت على الاقتراح المقدم منى بشأن ضرورة إنشاء كلية للآثار وكلية السياحة والفنادق بمبني كلية الطب البيطرى – جامعة الإسكندرية سابقا بأدفينا بمدينة رشيد محافظة البحيرة والذي تم إخلائه نظرا لإنشاء كلية الطب البيطرى التابعة لجامعة الإسكندرية بأبيس بالإسكندرية.

دوت الخليج

وأضاف: تمت الموافقة أيضا على الاقتراح المقدم منى ضم هذا المبني لجامعة دمنهور وإلي ناقشته لجنة المقترحات والشكاوى بمجلس النواب بجلسته 14/6/2021، وتمت الموافقة عليه من جانب كل الجهات المعنية.

النائب هشام الجاهل يتقدم بطلب إحاطة بشأن مصير 291 موظف تابع لجامعة الإسكندرية

وتابع: أصدرت اللجنة توصياتها إلى وزارتي التعليم العالى والتنمية المحلية بسرعة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة نحو إنشاء كلية الآثار وكلية السياحة والفنادق بمبني كلية الطب البيطرى – جامعة الإسكندرية سابقا بادفينا، وإدراج هذا المقترح ضمن خطة العام المالى 2021 – 2022، إلا أن المشكلة الحقيقية تمثلت فى مصير 291 موظف تابع لجامعة الإسكندرية سابقا، إلى الآن لم يتم تحويلهم بذات درجاتهم إلى جامعة دمنهور

واستكمل الجاهل: طالبنا مرارا وتكرارا بموجب خطابات مرسلة إلى جهاز التنظيم والإدارة بشأن هؤلاء الموظفين، لاسيما وان جامعة دمنهور بها عجز شديد فى تشكيل الهيكل الإدارى وتحتاج إلى موظفين.

وأردف عضو مجلس النواب: طالبنا أكثر من مرة بتوفير 291 درجة مالية حتى يتسني نقل 291 موظف بالمجموعات النوعية المختلفة من جامعة الإسكندرية إلى جامعة دمنهور حيث قامت لجنة دمنهور بإنهاء الإجراءات اللازمة لإنشاء كليتي إحداهما للآثار والأخرى للسياحة والفنادق، وذلك استغلالا للمباني الموجودة والقائمة بادفينا بمركز رشيد

وطالب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، بسرعة بتوفير 291 درجة مالية حتى يتسني نقل 291 موظف بالمجموعات النوعية المختلفة من جامعة الإسكندرية إلى جامعة دمنهور