مسلسلات شهر رمضان 2022.. قنوات عرض جزيرة غمام وقصته

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تخوض النجمة المتألقة مي عز الدين السباق الرمضاني المقبل 2022 بمسلسل «جزيرة غمام»، الذي تنافس به على الساحة الفنية ضمن الماراثون الرمضاني.

دوت الخليج يرصد القنوات العارضة لمسلسل «جزيرة غمام» في رمضان 2022 وقصته.

مسلسل جزيرة غمام

ومن المقرر عرض مسلسل «جزيرة غمام» بطولة مي عز الدين في رمضان 2022 حصريا على قناة «الحياة» الفضائية فضلًا عن منصة «Watch it» الإلكترونية.

قصة مسلسل جزيرة غمام

وتدور أحداث العمل حول علاقة 3 أشقاء ببعضهم، وتحدث بينهم كثير من الصراعات، ويتهم الشقيق الأكبر بقتل شقيقه الأصغر، ولكن نكتشف في النهاية أنه لم يمت في إطار غامض، ومن المتوقع أن يحقق العمل نجاحًا ساحقًا ويلاقي ردود فعل إيجابية كغيره من أعمال مي عز الدين.

أبطال مسلسل جزيرة غمام

ويشارك في مسلسل «جزيرة غمام» نخبة من نجوم الفن، منهم طارق لطفي، أحمد أمين، مي عز الدين، فتحي عبدالوهاب، وفاء عامر، رياض الخولي، عبدالعزيز مخيون، ومحمد جمعة، من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج حسين المنباوي.

مي عز الدين تتعرض لأزمة صحية مفاجأة

على الصعيد الآخر، تعرضت مي عز الدين لأزمة صحية في بدايات العام الجديد، حيث كتبت عبر خاصية «ستوري» على حسابها الرسم على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»: "كريزة مرارة قوية طول الليل من بعد 12، لو استمرت عملية بإذن الله.. أنا واخدة مسكنات قوية، ولسه هنام دلوقتي من الوجع طول الليل.. يا رب بكرة متستاهلش عملية".

آخر أعمال مي عز الدين الرمضانية

يشار إلى مي عز الدين شاركت في الموسم الرمضاني 2019 بمسلسل «البرنسيسة بيسة» وشاركها في البطولة أمير كرارة ومحمد أنور، وسليمان عيد وحجاج عبدالعظيم وحسام داغر وأمير المصري وسامي مغاوري، والعمل من إنتاج شركة سينرجي وإخراج أكرم فرد.

مي عز الدين تتألق في مسلسل «خيط حرير»

جدير بالذكر، أن آخر أعمال الفنانة مي عز الدين الدرامية كان مسلسل «خيط حرير»، بطولتها إلى جانب سوسن بدر، محمود عبد المغني، نيكولا معوض، مي سليم، هنادي مهنا، صفاء الطوخي، وحنان سليمان، وهو من إخراج إبراهيم فخر.

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